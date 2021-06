Mostre: a Corciano si rip-arte al femminile

Dopo il lungo periodo di chiusure dovute alla pandemia, finalmente a Corciano l’arte ha riacceso le sue luci: sabato 05 luglio alle 17.00 presso la Sala Antico Mulino, nel centro storico del borgo, è stata inaugurata la mostra “ CORCIANO ARTE AL FEMMINILE” organizzata dall’Associazione Arte in Bottega con il patrocinio del Comune.

“Si tratta di un omaggio alla forza creativa della donna, capace di spaziare con lodevole maestria in tutti i campi” – spiega l’organizzazione; non una semplice mostra quindi ma una vera e propria “mixology” di cultura. Un cocktail di pittura, scultura, fotografia, musica e letteratura in cui il mondo femminile mostra attraverso l’arte, la propria originalità e la propria potenza comunicativa e che noi potremo gustare lungo tutto il mese di giugno.

La mente creativa, ispirata alla realizzazione di questo evento è quella del noto artista Patrizio Roila con la collaborazione di tutto il team dell’Associazione Arte in Bottega.

A tagliare il nastro inaugurale, oltre lo stesso Roila, la presidente di Arte in Bottega Fiorenza Giannini, il vicesindaco di Corciano Lorenzo Pierotti e l’assessora Sara Motti. “ Un momento di grande emozione ritrovarsi insieme dopo tanto tempo” – ha spiegato la presidente Giannini – “ vedere la partecipazione di un pubblico numeroso ci ha dato un grande piacere e soprattutto ci ha fatto capire che in questo difficile periodo storico le persone hanno ancora più bisogno di arte e cultura perché attraverso esse lo spirito si rigenera” .

La mostra sarà aperta tutti i sabati e le domeniche di giugno dalle 17.00 alle 21.00; per la sezione pittura sono esposte le opere delle artiste Teresa Chiaraluce, Maria Cristina Bigerna e Chigusa Kuraishi , per la scultura Giulia Masciale e Laura Alunni, per la fotografia infine Cinzia Filippini. Ogni sabato di giugno sarà poi dedicato alla letteratura e vedrà la presentazione di un libro diverso delle scrittrici Floriana La Rocca, Fiorenza Mosci ed Elisabetta Chiabolotti. La Domenica è invece riservata alla Musica con Licia di Domenico, Mohan Testi, Veronica Fangacci, Gemma Gresele, Maria Chiara Cannelli. Il programma con maggiori dettagli è scaricabile dalla pagina facebook di Arte in Bottega https://www.facebook.com/arteinbottegacorciano

L’evento è gratuito e l’organizzazione comunica che verranno rispettate tutte le norme di sicurezza anti covid.

Simona Trentini