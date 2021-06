L’Unanuova, eletto il nuovo presidente della storica associazione

L’associazione L’Unanuova, in seguito alle dimissioni del presidente in carica Patrizio Tripolini, comunica che in data 23/05/2021 il consiglio direttivo ha eletto nuovo presidente Diego valloni. Valloni rimarrà in carica fino al termine del mandato la cui scadenza per il rinnovo delle cariche è prevista nel mese di novembre 2021. L’associazione L’Unanuova e tutto il consiglio direttivo ringraziano vivamente Patrizio Tripolini per l’impegnò dimostrato in questi anni.

Nata nel 1985 ad Ellera Umbra,nel Comune di Corciano (Perugia) l’Associazione L’Unanuova A.P.S.si occupa di valorizzare il territorio sotto diversi aspetti.

Si occupa con un serie di iniziative, culturali e sportive di promuovere e riqualificare il territorio. Si regge esclusivamente sul volontariato ed ha sede nel Circolo Siesta a Ellera di Corciano.