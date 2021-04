Prima infanzia, aperte le iscrizioni ai servizi socio-educativi

È aperto il bando per le domande di iscrizione ai servizi socio educativi per la prima infanzia per l’anno educativo 2021/2022. Fino a mercoledì 12 maggio 2021 le famiglie interessate possono presentare la domanda d’iscrizione agli asili nido del Comune di Corciano attraverso la modulistica che si trova al seguente link: https://trasparenza.comune.corciano.pg.it/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori/contenuto-703.

La domanda di iscrizione va mandata allegando una copia del documento d’identità tramite e-mail al seguente indirizzo PEC comune.corciano@postacert.umbria.it.

Visto che non c’è la possibilità di svolgere Open Day in presenza si possono comunque visitare le strutture comunali attraverso i video che trovate al seguente link: https://www.comune.corciano.pg.it/tipologiaopportunita/asili-nidi-corciano.