“Il Borgo dei Borghi”, domenica a mezzanotte termina la prima fase: si vota ancora

“In questi giorni abbiamo ricevuto un affetto ed un sostegno grandioso, ed è stato meraviglioso percepire la spinta di così tanta gente, sia corcianese che non. L’occasione, per noi e per la nostra regione è importantissima, dal punto di vista della visibilità. Manca un ultimo sforzo, ma sono davvero già orgoglioso di quanto fatto. Votiamo Corciano, facciamo vincere l’Umbria”. Così Cristian Betti, sindaco di Corciano, commenta le ultime fasi della semifinale nella gara turistico-televisiva “Il Borgo dei Borghi” (si può votare fino alle 23:59 di domenica 21 marzo cliccando qui) in cui Corciano unico territorio selezionato nella regione, sta tenendo alto il nome dell’Umbria. La partecipazione è stata proposta fin dall’inizio al di là del mero campanilismo e tale consapevolezza è stata amplificata dall’appoggio dell’Anci.

Lo sforzo comunicativo è stato grandioso; ogni giorno sui social del Comune sono apparse pillole di conoscenza del territorio, a supportare la richiesta di un voto per l’Umbria, nel suo complesso luogo di eccellenza. Anche volti noti hanno supportato il percorso, come l’attore Andrea Savoretti, il gastronomo Giorgione e Dj Ralph, testimonial di un territorio che a livello turistico ha tanto da offrire, così da supportare una ripresa della quale si sente davvero il bisogno. Ora la curiosità è scoprire il piazzamento del borgo e se può aspirare alla finale in prima serata su Rai3 il 4 aprile prossimo. Se così fosse, dovrà scattare poi il televoto … ma questa è un’altra storia sulla quale ci sarà modo di tornare!