Fiaba Innocente: girato a Corciano il videoclip del duo Brozzi-Giugliarelli

A Corciano batte un cuore progressive, anzi due. Parliamo del duo musicale di Stefano Giugliarelli e Antonio Brozzi che nei giorni scorsi ha sfornato una nuova canzone che si intitola “Fiaba Innocente”.

Il brano, composto insieme dai due musicisti umbri, mette in musica il testo di Brozzi che parla di atmosfere fiabesche e medioevali con principesse innamorate e principi azzurri in lotta contro draghi feroci.

Lo stile musicale è un genuino prog all’italiana con le atmosfere create dalle tastiere di Antonio Brozzi, cambi di tempo e complessi assoli della chitarra di Stefano Giugliarelli.

Il video di un brano così suggestivo non poteva che essere filmato nel borgo Corcianese che fa da sfondo alle melodie ancestrali di “Fiaba Innocente” con le sue mura e i suoi spazi rimasti intatti da secoli di storia.

Quella di “Fiaba Innocente” è solo l’ultima delle tante esperienze musicali del duo Brozzi-Giugliarelli entrambio molto conosciuti sulla piazza umbra ma non solo. Brozzi negli anni ha suonato con vari artisti tra cui Gino Santercole, Minny Minoprio, Nancy Quomo e l’indimenticabile Eros Rinaldi. Giugliarelli, diplomato in contrabbasso,v anta esperienze diverse che vanno dall’orchestra Casadei, Ron, Eugenio Finardi, Nuovi angeli ed altri.

“Il progetto – spiega Brozzi – è nato sia per la mia passione per la musica prog sia perché causa pandemia siamo stati inattivi e abbiamo sentito il desiderio di dare spazio alla nostra creatività musicale. Vivendo in uno dei borghi più belli d’Italia, Corciano, e pensando all’agosto Corcianese, ho scritto dei testi e abbiamo pensato di musicarli”.

L’iniziativa di Antonio e Stefano però non finisce qui. Il brano “Fiaba Innocente”, infatti, è solo il primo di un progetto più ampio, “Le fiabe del borgo”, nell’ambito del quale nei prossimi mesi vedranno la luce nuove canzoni per celebrare la musica progressive. Intanto il brano verrà trasmesso in occasione del 1 maggio sui canali social di “Trasimeno Prog“.