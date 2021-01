Dal 1° febbraio l’isola ecologica di Ellera potrà ricevere ulteriori tipologie di rifiuti

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Corciano e di TSA per rendere maggiormente fruibile il Centro di Raccolta Comunale (Stazione Ecologica) di Corciano, posto ad Ellera, in via Brodolini. “Si è cercata la soluzione per smaltire, oltre ai normali rifiuti differenziabili – dice l’assessore Carlotta Caponi – tutti quei materiali che, per dimensione o tipologia, non possono essere conferiti nei contenitori domiciliari o stradali”. A partire dal 1 febbraio prossimo, quindi, il centro di raccolta potrà accettare ulteriori tipologie di rifiuti di origine domestica.

In particolare, i toner per stampa esauriti (EER 080318) fino ad un limite di due pezzi per ciascun conferimento; le vernici, gli inchiostri, gli adesivi e le resine (EER 200128 e EER 200127) fino al massimo di due pezzi per ciascun conferimento. “L’accesso alla Stazione Ecologica – spiega ancora l’assessore – avviene, come sempre, esibendo la tessera ‘Ricicard’ inviata dal Comune o, in alternativa, esibendo il codice fiscale del cittadino intestatario dell’utenza attiva TARI”.

Anche la tecnologia offre un aiuto, perché TSA mette a disposizione dell’utenza un’App chiamata “TSAPP”, gratuita e semplice da utilizzare sia da smartphone che da tablet, per consentire di avere informazioni utili e immediate sui servizi della società. I fruitori possono ricevere indicazioni utili visualizzando le sezioni relative, dal Calendario agli Orari delle Riciclerie. Presente nell’applicazione anche il Riciclabolario, un motore di ricerca rapido, completo e aggiornato, che consente sempre di conoscere le modalità di smaltimento dei rifiuti e di chiarire eventuali dubbi, oltre alla possibilità di avanzare Segnalazioni e leggere News.

Monica Rosati

Ufficio Stampa Comune di Corciano