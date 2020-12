Vaccine day: in Umbria le prime dosi del vaccino anti Covid

Sono arrivate in Umbria le prime dosi di vaccino anti Covid, prodotte da Pfizer. A portarle a Perugia i militari del reggimento logistico Folgore dell’ Esercito.

Custodite in una sacca refrigerata, trasportata a bordo di un furgone, le dosi sono state scaricate presso il magazzino farmaceutico dell’ Azienda ospedaliera e da qui saranno trasferite, insieme al materiale a supporto della vaccinazione, al Servizio immunotrasfusionale dell’ ospedale “San Matteo di Spoleto, dove prenderà ufficialmente il via la campagna regionale di vaccinazione.

In questo “Vaccine day” saranno 85 i soggetti che saranno vaccinati: 20 componenti dei quattro team vaccinali, operatori dell’ ospedale di Spoleto e delle aziende sanitarie ed ospedaliere dell’ Umbria e una quindicina di ospiti dell’ Rsa Santa Margherita di Perugia.

“È una giornata storica”: così all’ ANSA il direttore della farmacia dell’ Azienda ospedaliera di Perugia, Alessandro D’ Arpino, definisce l’ avvio della campagna di vaccinazione anti Covid. “Questo giorno – aggiunge – rappresenta l’ inizio di un cammino verso l’ immunizzazione e quindi è davvero un momento importante”.

D’ Arpino spiega che oggi sono arrivate in Umbria solo 85 dosi in 17 fiale, nelle prossime settimane arriverà il grosso delle consegne. “Il vaccino – dice ancora – sarà stoccato a -80 gradi e abbiamo tutto pronto per riceverlo, per poi inviarlo, una volta scongelato, alle singole strutture dove entro 5 giorni dovrà essere somministrato”.