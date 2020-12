Oggi è Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco

Il 4 dicembre ricorre la festività di Santa Barbara, Patrona dei Vigili del Fuoco e come ogni anno tutti i Vigili del Comando di Perugia, con in testa il Comandante Provinciale, Ing. Michele Zappia, festeggiano la loro Patrona, ma quest’anno in forma strettamente riservata a causa delle misure di contenimento disposte a contrasto della diffusione epidemiologica del virus COVID-19.

Il programma ha previsto alle ore 9.30 l’apposizione della corona di alloro, in ricordo dei colleghi caduti in servizio, da parte del Comandate, del Dirigente Vicario, dei Funzionari e del personale presente.

Alle ore 10.30, presso la Chiesa parrocchiale di San Raffaele Arcangelo di Madonna Alta, è stata celebrata una Messa, nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti per le celebrazioni liturgiche, alla presenza di una ristretta rappresentanza delle autorità militari e civili. A seguire il Comandante, Ing. Michele Zappia, ha salutato gli intervenuti, illustrando l’opera svolta dagli uomini del Comando di Perugia in questo anno 2020, che a causa dell’emergenza epidemiologica è stato, senza alcun dubbio, particolarmente complesso sia per la organizzazione interna che per la specifica complessità degli interventi effettuati.

Tale situazione ha messo a dura prova tutte le componenti del Comando, che hanno comunque dato un efficace quanto immediata risposta, dimostrando come sempre coraggio, abnegazione e professionalità. Gli interventi legati all’emergenza epidemiologica hanno visto operare il personale VF, impiegando tecniche e procedure NBCR, come supporto ai sindaci, per sanificare le aree esterne degli edifici pubblici e per la consegna di medicinali e beni di prima necessità alle persone positive al COVID-19 isolate nelle proprie abitazioni. Tale particolare impegno operativo si è aggiunto alle consuete attività operative per incendi, incidenti stradali, soccorso e ricerca persone, incendi boschivi e allagamenti in genere; inoltre, nelle aree della Valnerina, colpite dal sisma del 2016, opera costantemente un contingente di personale VF specializzato nelle demolizioni al fine di ripristinare la viabilità ed i servizi essenziali. Complessivamente, da inizio anno ad oggi sono stati effettuati 13612 interventi di soccorso.

La festività di Santa Barbara è stata celebrata anche nelle sedi dei distaccamenti permanenti e volontari con una celebrazione liturgica presso la Chiesa della Parrocchia nella quale ricade la rispettiva sede distaccata, negli orari abituali per le messe pomeridiane officiate dal Parroco della stessa Parrocchia.

Il 4 dicembre rappresenta, da sempre anche un momento simbolico di celebrazione per tributare il riconoscimento dovuto e sentito a tutti coloro che nello svolgimento del proprio dovere, servizio fondamentale hanno sacrificato la loro vita nell’adempimento del dovere.

“La nostra Santa Patrona, Barbara – affermano i Vigili del Fuoco – ci induce a rivolgere un commosso pensiero alla memoria di quei colleghi che compongono la lunga lista di quanti hanno confermato con l’estremo sacrificio il loro incondizionato senso del dovere; purtroppo anche questo anno la lista si è dolorosamente allungata. A loro, ai nostri colleghi che non ci sono più, ed ai loro familiari, viene dedicata, con profondo deferenza e con tanta commozione, da sempre, questa giornata”.