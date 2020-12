Ladri scatenati al Colle della Trinità, residenti e forze dell’ordine li mettono in fuga

Una serie di furti ha messo in agitazione i residenti del Colle della Trinità nelle ultime ore. I colpi, sia tentati che riusciti, si sono susseguiti nella zona più in cima del colle, lungo il versante corcianese.

Sul posto si sono recati polizia e carabinieri con diverse pattuglie ma dei ladri, al momento, non c’è traccia a parte quelle lasciate nelle abitazioni che hanno visitato.

Testimoni oculari parlano di persone arrampicate sulle terrazze e che hanno forzato le serrature per entrare persino con gli abitanti dentro casa. Le forze dell’ordine sono al lavoro per acciuffare i banditi che pare si stiano muovendo a piedi aiutati dal buio e dalla vegetazione.

Da segnalare la solidarietà e la mobilitazione dei residenti che, in stretto contatto fra di loro, in alcuni casi sono riusciti ad avvisare in tempo la presenza dei malviventi e a metterli in fuga.