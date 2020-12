Beethoven protagonista del secondo concerto in streaming al Teatro Cucinelli

Proseguono gli appuntamenti musicali di questa pre-stagione 2020-2021. Il secondo concerto in cartellone, offerto in diretta streaming dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, si terrà sabato 5 dicembre 2020 presso il Teatro Cucinelli alle ore 17.30.

Patrizio Scarponi (violino) e Giuseppe Pelli (pianoforte) eseguiranno la Sonata op.12 n. 1 in re maggiore e la Sonata op. 24 “La Primavera” di Beethoven.

Il link per collegarsi ed assistere al concerto sarà sempre lo stesso: http://www.teatrocucinelli.it/it/live-streaming/.

Patrizio Scarponi, docente di violino presso il Conservatorio di Musica di Perugia e di Prassi esecutiva e repertorio per Violino nel Corso Accademico di II livello nello stesso Conservatorio di Musica, è attualmente Primo Violino di Roma Sinfonietta e collaboratore di “Musica d’Oggi” per il repertorio contemporaneo, Spalla dell’Orchestra Sinfonica di Perugia, nonché fondatore e Primo Violino dell’Orchestra da Camera dell’Umbria. Ha effettuato innumerevoli registrazioni per la RAI Radio Televisione Italiana. Sudwestfunk, Radio Spagnola, Portoghese, Cecoslovacca e Vaticana.

Giuseppe Pelli, titolare della cattedra di Pratica Pianistica e Pratica al Pianoforte al Conservatorio di Perugia, ha ricevuto vari riconoscimenti artistici ed è ospite regolarmente a festivals di risonanza nazionale ed internazionale. Ha effettuato numerose trasmissioni e registrazioni per la RAI e per importanti emittenti televisive e radiofoniche italiane ed estere.

Ricopre la carica di Vice Presidente A.GI.MUS di Perugia, di Direttore Artistico e Presidente della Società dei Concerti Gioventù Musicale Foligno.