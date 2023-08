Ferragosto, la polizia intensifica i controlli in provincia di Perugia

La Polizia di Stato di Perugia ha intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti durante il ponte di Ferragosto. I controlli saranno effettuati da personale di tutti i comparti della Polizia di Stato, in divisa e in borghese, e saranno concentrati nei luoghi più frequentati, come le principali arterie stradali, le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, i centri storici, i parchi e le aree verdi.

Particolare attenzione sarà riservata alla prevenzione dei furti in abitazione e dei reati predatori, come gli scippi e le rapine. I controlli saranno inoltre intensificati nei centri storici, nei parchi e nelle aree verdi, per monitorare i punti maggiormente interessati dalla “movida”. La Polizia di Stato invita i cittadini a collaborare per garantire la sicurezza di tutti. Ecco alcuni consigli utili:

Non lasciare incustodite abitazioni o veicoli;

Non portare con sé oggetti di valore;

Fare attenzione agli estranei;

Non accettare bevande o cibo da sconosciuti;

Se si vede qualcosa di sospetto, chiamare subito il 112.

La Polizia di Stato è presente sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti. Grazie alla collaborazione di

I controlli della Polizia di Stato si concentreranno nei seguenti ambiti:

Sicurezza stradale: saranno intensificati i controlli della velocità, del rispetto delle norme

del Codice della strada e del consumo di alcol e droghe.

Reati predatori: saranno intensificati i controlli nei confronti di persone che si sospettano di essere coinvolte in furti, scippi e rapine.

Movida: saranno intensificati i controlli nelle zone della città interessate dalla “movida”, per prevenire atti di vandalismo e violenza.

Turismo: saranno intensificati i controlli nei luoghi di interesse turistico, per garantire la sicurezza dei visitatori.

