Minorenni si vantano di aver commesso un furto in un supermercato

Nei giorni scorsi il personale del Reparto Volanti durante il servizio di controllo del territorio, si è recato nel comune di Corciano a seguito di una segnalazione di un cittadino che ha riferito di aver sentito un gruppo di ragazzi in un giardinetto pubblico, in piena notte, vantarsi del successo ottenuto nel commettere un furto di bevande e alimenti all’interno di un esercizio commerciale. In particolare un componente del gruppo stava proponendo ai propri complici di realizzare una storia di quanto commesso in un noto social network.

Gli agenti, giunti nel luogo della segnalazione, si sono avvicinati al gruppetto di ragazzi che, vista la pattuglia in lontananza, si sono immediatamente dati alla fuga sparpagliandosi. I poliziotti sono però riusciti a raggiungere uno del gruppo, un minorenne italiano.

A seguito di accertamenti gli agenti sono risaliti all’esercizio commerciale in cui i ragazzi avevano agito infrangendo una vetrata e rubando bevande, birre, patatine ed altro. Parte della refurtiva è stata ritrovata intatta nella zona di bivacco dei giovani e riconsegnata al responsabile del negozio. Il ragazzo fermato è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.