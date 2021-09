A Corciano arriva il “KISS PASS”, l’evento che inaugura la riapertura della Passeggiata delle Mandorle

foto Marta Moroni

Da domani il borgo di Corciano riavrà la sua passeggiata dei baci, il taglio del nastro per la riapertura della Passeggiata delle Mandorle, che si terrà venerdì 17 settembre alle ore 18.30, darà il via ad un evento unico dedicato al bacio e agli innamorati: Kiss Pass. Per due giorni il borgo di Corciano ospiterà eventi, rassegne, incontri, scenari e allestimenti a tema, musiche e spettacoli, tutto dedicato al “bacio”, ideati dalla designer Cinzia Verni e accompagnati dall’offerta letteraria della Bertoni Editore.

Grazie ai recenti interventi di ristrutturazione realizzati dal Comune di Corciano, il borgo umbro recupera la suggestiva Passeggiata delle Mandorle, il viale del borgo conosciuto come meta degli innamorati grazie alla sua atmosfera romantica e appartata.

Il taglio del nastro verrà anticipato alle ore 17,30 in Piazza dei Caduti dall’evento BACI TRA LE RIGHE, uno spazio letterario dedicato alla presentazione dei libri: “Gravità” di Guendalina Pace e “Come acqua liquida” di Simona Petrioli. A seguire un reading poetico dedicato al tema dell’amore con i poeti della Bertoni Editore.

SCARICA IL PROGRAMMA COMPLETO

Alle ore 19.30 sempre in piazza dei Caduti ci sarà un viaggio musicale da Bach a Galliano. Con il TRITONE DUO, composto da Umberto Ugoberti fisarmonica, Maurizio Costantini contrabbasso. Si prosegue alle ore 21.00 lungo la Passeggiata degli innamorati in compagnia dei Menestrelli di Corciano.

Dalle ore 21.30 alle 22.30 in Piazza dei Caduti ci sarà la proiezione delle foto del concorso fotografico BACI E BUOI DEI PAESI TUOI, vedrà protagonisti gli scatti d’amore di ogni spazio e di ogni tempo. La votazione della foto ritenuta dal pubblico più emozionante sarà effettuata “in diretta” durante la serata, nel corso della quale sarà proiettato un video con tutte le foto romantiche pervenute. I protagonisti della foto più votata riceveranno in premio un cesto di prodotti tipici Terre di Corciano e la stampa della foto con cornice. Ad oggi sono arrivate oltre cento fotografie romantiche che vedono protagonisti uomini e donne di ogni età.

L’evento prosegue sabato 18 settembre, dalle ore 16.00 alle 21.00 con i MERCANTESIMI: spazi di artigianato artistico, vintage e collezionismo in Piazza Coragino.

Alle ore 18.00 in Piazza dei Cadutidi, un nuovo appuntamento con lo spazio letterario dedicato alla presentazione dei libri, con: “Il rubino intenso dei segreti” di Viviana Picchiarelli e “Una parentesi stravagante” di Arianna Ciancaleoni e la raccolta poetica “Inno all’amore”. Reading poetico dedicato al tema dell’amore con i poeti della Bertoni Editore e lettura della poesia di Marta Moroni dedicata alla Passeggiata delle Mandorle.

Alle ore 21.30 appuntamento con DUETTANGO, OMAGGIO A ASTOR PIAZZOLLA in Piazza dei Caduti: esibizione di tango dei maestri Sara Lupparelli e Byron Torres della Scuola Officine Creative Orvietane accompagnata dalle note di Paolo Bartoni e Leopoldo Calabria.

Per tutte e due le serate, le attività del borgo proporranno una PASS-APERICENA a tema che i visitatori potranno degustare nel corso delle due serate.