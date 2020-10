Visita istituzionale del viceministro Anna Ascani, fatto il punto sui lavori all’Istituto Bonfigli

“Il viceministro Anna Ascani insieme alla struttura del Miur è stata assolutamente di parola. Aspettavamo i 500mila euro per l’ampliamento della scuola media a cui il Comune ne ha aggiunti 250mila e quei soldi sono arrivati. Sono arrivati anche velocemente ed i lavori stanno procedendo in maniera spedita”. Il Sindaco di Corciano Cristian Betti ha ribadito di persona ed anche in un video postato sulla pagina istituzionale del Comune la soddisfazione dell’ente per quanto sta accadendo nel settore scolastico del territorio da lui amministrato. Il plesso aggiuntivo alla scuola secondaria di I grado dell’Istituto Benedetto Bonfigli nel Quartiere Girasole di San Mariano sarà presto fruibile.

Lo stato di avanzamento del cantiere è stato verificato sabato mattina durante un incontro al quale ha preso parte il viceministro Anna Ascani, accolta oltre che dal Sindaco, dal vicesindaco Lorenzo Pierotti, dagli assessori Sara Motti e Francesco Mangano. Padrone di casa, il dirigente scolastico Daniele Gambacorta che, unitamente ad una rappresentanza del corpo docente, ha introdotto il saluto di alcune classi al rappresentante del Governo. Bravissimi i ragazzi che hanno dato un saggio di quanto stanno apprendendo quotidianamente, dalle nuove tecnologie alla musica. Presenti anche la dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale Antonella Iunti e per il Circolo Didattico il dirigente Pierpaolo Pellegrino.

“Contiamo il prima possibile – ha aggiunto Betti – di poter donare alla comunità questa nuova struttura. E’ una struttura grande, su due piani, con uno spazio polivalente, mai utile come in questo momento, e con 4 aule importantissime per le nostre medie che, insieme alla Scuola Innovativa che arriverà speriamo il prima possibile, al momento stiamo lavorando alla progettazione esecutiva, completeranno la ‘Cittadella scolastica del Girasole’. Al viceministro e al Miur – ha concluso – i ringraziamenti più sentiti per una promessa che è andata a buon fine e non era affatto scontato”. Per parte sua Anna Ascani ha replicato “è un esempio di come si deve lavorare, cioè concertare con le amministrazioni, i sindaci, il mondo della scuola gli investimenti necessari e poi essere conseguenti, cioè cercare di far seguire a quello che ci si dice i fatti”.

“I fatti – ha aggiunto indicando i lavori – sono alle nostre spalle e tra qualche mese saranno la vita quotidiana di questi ragazzi e ragazze, bambini e bambini che aspettano di poter vivere questi spazi. Sono contenta di essere qui – ha ribadito ancora – ma è un punto di partenza non lo consideriamo un punto di arrivo. Diciamo che è un modello, un modo di fare le cose che è il modo corretto per far sì che questa emergenza resti solo un brutto ricordo ma che ci faccia trovare pronti nel caso in cui dovessimo avere ancora bisogno di godere di spazi più ampi”. Emergenzialità a parte, le quattro aule e l’aula polivalente, ha aggiunto il viceministro “in condizione ordinaria saranno importantissimi per la qualità delle scuole di Corciano e mi permetto di dire dell’Umbria, che sulla qualità della propria scuola ha costruito un pezzetto del tasso di civiltà che ci ha resi noti in giro per l’Italia ed è su questo che dobbiamo basare la forza della nostra regione. Siamo piccoli ma siamo sempre stato forti per questo e questa deve essere la nostra cifra distintiva”.