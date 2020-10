Incidente questa mattina lungo la strada che collega Corciano alla frazione di Chiugiana. Per cause che verranno accertate dalla polizia locale, un’auto guidata da una ragazza è finita in una scarpata.

La giovane è rimasta incastrata nell’abitacolo e sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per liberarla. Subito dopo è stata portata al pronto soccorso dall’ambulanza del 118.

Come si è appreso la ragazza ha l’età di 22 anni e si trova in codice rosso al pronto soccorso per trauma multiplo.