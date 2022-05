Il Borgo di Corciano diventa un set: si gira il fantasy “Alla Luna”

Il borgo di Corciano è diventato il set di un fantasy ambientato nel 1813 dal titolo “Alla luna”. Prodotto da Marco De Micheli della Redvelvet, società nata con l’intento di scoprire nuovi autori e di produrre film di genere, è stato sceneggiato e diretto da Ambra Principato che ha ideato una storia che segna il passaggio liberatorio e doloroso dai divieti subiti nell’adolescenza alla consapevolezza dell’età adulta. Nella sinossi divulgata dalla produzione si legge: qualcosa deve morire, perché qualcos’altro possa nascere. Le riprese, effettuate nelle principali piazze e vie del centro storico hanno suscitato molta curiosità.

Gli attori in costume si sono calati in una vicenda non priva di macabri elementi da romanzo nero, come delitti, coincidenze lunari e antiche vicende di sangue, per la quale il borgo è stata ritenuta location ideale. A capitanare il variegato cast, l’attore italo-canadese Justin Korovkin, che interpreta Giacomo, il fratello maggiore di Orazio, impersonato da Lorenzo Ferrante, un giovane tormentato e misterioso. Ed ancora, Elisa Pierdominici nel ruolo di Pilla, la sorellina più piccola che condivide con la famiglia il nobile palazzo nel quale si dipanano le vicende. Altri interpreti Claudia della Seta (Cuoca); Marta Richeldi (contessa Adelaide); David Coco (Conte Monaldo); Mauro Marino (Don Antonio); Mirko Frezza (Scajaccia); Sveva Mariani (Silvia); Alessandro Bedetti (Tano); Maurizio di Carmine (Fattore). Il film verrà distribuito sulle più importanti piattaforme streaming.