Riparte l’attività di “Neuma”, la Scuola di Musica di Corciano

L’Associazione Pro Loco di Corciano, riaprirà, dal 28 settembre, i corsi di musica per l’anno 2020-21.

La scuola è nata nel 2019 in stretta collaborazione con la Fondazione Pietro Tiranti ONLUS di Corciano che con il suo contributo ha sostenuto questa realtà e grazie all’appoggio della Filarmonica, della Parrocchia e del Comune di Corciano che hanno messo a disposizione gli ambienti per le lezioni.

L’esperienza che la Pro Loco ha maturato in mezzo secolo di attività del Corciano Festival con la Corciano Festival Orchestra, il Concorso Internazionale di Composizione Originale per Banda, le tante iniziative musicali prodotte e lo stretto rapporto con la DIBA (Direttori Italiani di Banda Associati) , viene ora messa a disposizione di coloro che vogliono avvicinarsi a questa forma d’arte, siano essi bambini (anche piccolissimi, guidati da esperti di musica in fasce e propedeutica), giovani o meno giovani, per accrescere la loro cultura musicale, per una formazione professionale o, semplicemente, per un bisogno dell’anima.

I corsi sono orientati alla creazione di ensemble vocali e strumentali e all’organizzazione di master professionali.

La coordinatrice della scuola, Antonietta Battistoni, affiancata dal maestro Giovanni Brugnami che curerà il settore dedicato alla musica antica, ha creato uno staff di qualificati professionisti dei vari strumenti che garantiranno un elevato livello qualitativo dei corsi adeguandoli alle diverse necessità e sensibilità degli allievi.

Le lezioni si terranno, tenendo conto e delle vigenti normative anti-COVID in aule dotate delle necessarie strumentazioni.