Premio nazionale di pittura estemporanea, a Corciano al via la sesta edizione

Pablo Picasso diceva: “L’arte scuote dall’anima la polvere accumulata nella vita di tutti i giorni”. E allora se l’arte ha questo potere è proprio il caso di avvicinarvisi. Da sabato 29 agosto e per tutta la giornata di domenica 30, il magnifico borgo di Corciano sarà teatro della VI edizione del PREMIO NAZIONALE DI PITTURA ESTEMPORANEA organizzato dall’associazione artistico culturale ARTE IN BOTTEGA.

Il tema dell’estemporanea quest’anno è totalmente libero, gli artisti potranno quindi lasciarsi guidare dai loro gusti e dalla loro più profonda creatività senza alcuna interferenza.

La manifestazione, seppur ancora giovane, ha riscosso negli anni un notevole successo e molti sono gli artisti che hanno partecipato e che continuano a partecipare sopraggiungendo da ogni parte d’Italia. Il comitato organizzatore, soddisfatto dei risultati ottenuti si dice positivo anche per questa nuova edizione, nonostante la pandemia in corso non faciliti lo spirito con cui vivere certi momenti di festa.

“Sarà dura non poter stringere la mano al nuovo vincitore” – spiega la presidente di Arte in Bottega, Fiorenza Giannini ” –“ il contatto umano è una delle cose più belle di qualsiasi manifestazione, ma anche rispettando le regole di distanziamento non mancheremo di dimostrare la nostra stima e il nostro affetto a tutti coloro che parteciperanno”.

Fiorenza ricorda che tutto è stato predisposto con la massima precisione in ottemperanza alle normative anti-covid per fare in modo da poter trascorrere un week end nella massima sicurezza e questo anche in caso di maltempo. Un plauso per il grande impegno dato alla realizzazione di questo evento va, oltre alla Presidente di Arte in Bottega Fiorenza Giannini, alla vicepresidente Leonetta Crispo e ai curatori artistici Paolo Vagnetti e Patrizio Roila. Sponsor unico invece la società STERLING SPA sempre vicina alla cultura e all’arte e alla quale vanno i sentiti ringraziamenti del comitato organizzativo.

Ricordiamo che tutti i dettagli dell’evento sono visionabili sulla pagina facebook di Arte in Bottega https://www.facebook.com/arteinbottegacorciano/ e che la premiazione dell’opera vincitrice avverrà domenica 30 alle ore 18.00.

Simona Trentini