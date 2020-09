Coronavirus: in Umbria 27 nuovi positivi su 2.534 tamponi

Ventisette nuovi casi di positività al Covid, 1.830 dall’inizio della pandemia, sono stati accertati in Umbria a fronte di un numero anche oggi molto alto di tamponi, 2.534 (158.956 in totale). Salgono i guariti, da 1.440 a 1.447. Scendono ancora i ricoveri, uno in meno nelle ultime 24 ore: sono dieci, due dei quali in terapia intensiva. Sono 303 gli attualmente positivi. E’ quanto emerge dagli aggiornamenti forniti dalla Regione nel suo sito.