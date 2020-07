Funerali di Carlotta Martellini, l’ordinanza per regolare il traffico

Il borgo di Solomeo si prepara ad accogliere le tante persone che sabato 1° agosto alle 9.30 renderanno omaggio alla giovanissima Carlotta Martellini, morta lo scorso 24 luglio in un incidente stradale sull’isola greca di Mykonos. Il grande afflusso di gente previsto per le esequie ha portato il comune di Corciano a emettere un’ordinanza per regolare il traffico ed evitare disagi.

In particolare l’ordinanza prevede quanto segue: sabato prossimo, dalle 8.30 alle 11.30, verrà istituito il senso unico di circolazione in Via Curtatone (direzione di marcia Via Della Carboneria – P.zza C.A.  Dalla Chiesa), nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via Della Carboneria e P.zza C.A. Dalla Chiesa; senso unico anche in Via O. Antinori (direzione di marcia P.zza C.A. Dalla Chiesa – Via Teano), nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con P.zza C.A. Dalla Chiesa e Via Teano.

In piazza C.A. Dalla Chiesa, inoltre, verrà istituito il divieto di transito e sosta con rimozione dalle ore 14.30 di venerdì 31 luglio alle ore 12 di sabato 1 agosto. Starà poi alla polizia locale e alla Stradale vigilare sul rispetto dell’ordinanza.

In base a quanto appreso da Corcianonline, non verrà allestita la camera ardente ma si svolgerà solamente la cerimonia funebre celebrata nella chiesa di San Bartolomeo di Solomeo dal parroco Alessandro Passerini. La salma di Carlotta dovrebbe rientrare in Italia venerdì.