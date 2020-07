Carlotta Martellini sarà sepolta nel cimitero di Solomeo, sabato mattina il funerale

Il piccolo borgo di Solomeo di Corciano si sta preparando ad accogliere la salma di Carlotta Martellini, la ragazza di appena 18 anni morta il 24 luglio a Mykonos in un terribile incidente stradale sul quale sono ancora in corso le indagini. Le esequie saranno celebrate alle 9.30 nella chiesa di San Bartolomeo di Solomeo dal parroco Alessandro Passerini.

La morte di Carlotta ha suscitato una grande emozione in tutta la comunità corcianese e soprattutto a Solomeo dove era molto amata. La salma dovrebbe rientrare in Italia nella giornata di venerdì dopo il nulla osta delle autorità greche e terminate le indagini autoptiche. I familiari della giovane sono ormai da giorni in Grecia per seguire le procedure.

A quanto apprendiamo non sarà allestita la camera ardente ma si svolgerà solo la cerimonia funebre alla quale le autorità hanno già iniziato a prepararsi, dal momento che si prevede un ingente afflusso di persone e mezzi.

Sono in fase di organizzazione modifiche alla viabilità locale per gestire al meglio i flussi di traffico.

Intanto proseguono gli accertamenti sull’incidente da parte della polizia di Mykonos. In base alle ultime ipotesi è possibile che Carlotta stesse dormendo in quegli istanti, mentre si trovava sul sedile posteriore del piccolo fuoristrada preso a noleggio. Anche sul contratto di noleggio e sulle condizioni delle jeep in uso alla comitiva di ragazzi sono in corso le indagini.