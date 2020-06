Coronavirus: tre nuovi casi registrati in Umbria

Tre nuovi casi di coronavirus (1.435 totali) sono stati accertati in Umbria nell’ultimo giorno secondo i dati aggiornati dalla Regione.

Registrati anche due guariti, 1.322 dall’inizio della pandemia, con gli attualmente positivi che salgono dai 36 di ieri ai 37 di oggi.

Stabile il numero dei decessi, 76.

Salgono i ricoverati, da 12 a 14, due dei quali sempre in terapia intensiva.

Nell’ultimo giorno sono stati eseguiti mille e 14 tamponi, 77mila 427 in tutto.