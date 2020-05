Lo spettacolo delle Frecce Tricolori abbraccia l’Umbria per la Festa della Repubblica

Sarà una Festa della Repubblica particolare quest’anno: nessuna parata militare ai Fori Imperiali, ma una lunga celebrazione che vedrà protagonisti gli uomini della Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan) con le loro Frecce Tricolori, i quali attraverseranno l’Italia da nord a sud.

Un lungo abbraccio in segno di unità, solidarietà e ripresa, che parte oggi dalla base di Rivolto (Udine), sede delle Frecce, e che andrà a toccare tutti i capoluoghi di regione. In Umbria il giorno in calendario è il 26 maggio: la Pan sorvolerà Firenze e arriverà nella nostra regione intorno alle 15, passando non distante dal lago Trasimeno. Alle 15.14, riporta il Corriere dell’Umbria citando fonti del Comune di Perugia, le Frecce Tricolori dovrebbero sorvolare Corso Vannucci per la sua intera lunghezza, lasciando la tradizionale scia verde, bianco e rossa.

Lo spettacolo sarà visibile, oltre che da vari punti del Trasimeno, anche da Corciano, Foligno e alcune località della Valnerina. Dopo il passaggio su Perugia, la Pan proseguirà in direzione sud-est, verso L’Aquila. Il Giro d’Italia delle Frecce Tricolori andrà avanti nei giorni a seguire fino al 2 giugno, data in cui si celebrerà il 74° anniversario della nascita della Repubblica italiana, con il sorvolo di Roma.

Tra le città non capoluogo che saranno sorvolate c’è Codogno, prima zona rossa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, e Loreto, dove ha sede l’omonimo santuario della Madonna protettrice dell’Arma Azzurra. “Il 2020 è, infatti – afferma la Difesa – l’anno giubilare proclamato da Papa Francesco nel centenario della proclamazione della Beata Vergine di Loreto, ‘Patrona degli Aeronauti'”.

“La nostra bandiera – scrive su Twitter il ministro della Difesa Lorenzo Guerini – è simbolo di unità: da oggi le Frecce Tricolori la disegneranno ogni giorno nel cielo italiano, sorvolando tutte le regioni. Sarà un grande abbraccio agli italiani che si chiuderà a Roma il 2 giugno per la Festa della Repubblica”.