Sanremo 2026, trionfo umbro: Filippucci e Blind tra le nuove proposte del Festival

L’Umbria sarà protagonista al Festival di Sanremo 2026 con una presenza senza precedenti. Nicolò Filippucci, diciannovenne cantante di Corciano, ha vinto Sanremo Giovani insieme ad Angelica Bove e salirà sul palco dell’Ariston nella categoria Nuove Proposte. Con lui anche il rapper perugino Blind, in trio con El Ma e Soniko, vincitori di Area Sanremo.

Il trionfo di Filippucci è arrivato domenica sera nel corso di “Sarà Sanremo”, condotto da Gianluca Gazzoli e dal direttore artistico Carlo Conti su Rai1. Il giovane artista si è imposto con “Laguna”, ballad intensa che racconta la fine di una storia d’amore e che è risultata il brano più ascoltato tra quelli in gara a Sanremo Giovani 2025.

«Un traguardo storico per Corciano – ha scritto il sindaco Lorenzo Pierotti sui social – Complimenti a Nicolò Filippucci, vincitore di Sanremo Giovani. Per la prima volta, un nostro cittadino salirà sul palco più importante della musica italiana. Un traguardo che emoziona e che ci ricorda quanto lontano possano arrivare i sogni».

La selezione è avvenuta al termine di un lungo percorso. La Commissione Musicale, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo, ha scelto Filippucci tra sei finalisti che includevano Antonia, Seltsam, Senza Cri e Welo. Dei sei candidati di “Sarà Sanremo”, solo due hanno ottenuto il pass per il Festival.

Il percorso di Filippucci verso Sanremo parte dalla finale di “Amici” di Maria De Filippi, talent che lo ha lanciato nel panorama musicale italiano. Ora il giovane corcianese è pronto per la sfida più importante della sua carriera.

A completare la rappresentanza umbra ci sarà Blind di Ponte San Giovanni, che insieme a El Ma e Soniko ha superato la selezione di Area Sanremo. Il trio si affiancherà a Mazzariello, altro vincitore della stessa selezione, formando il quartetto delle Nuove Proposte del Festival 2026.

Tra i big in gara anche Michele Bravi, cantautore di Città di Castello che porterà all’Ariston il brano “Prima o poi”. Il “team Umbria” dell’edizione 2026 è così completato, con tre artisti della regione pronti a rappresentare il territorio sul palcoscenico più importante della musica italiana.

«A nome di tutta la comunità, in bocca al lupo per il grande palco di Sanremo – ha concluso il sindaco Pierotti – Forza Nicolò, Corciano è con te».