Coronavirus: diminuiscono i ricoverati in Umbria

Sono in calo in Umbria i pazienti ricoverati per coronavirus, 106 (-2 rispetto a ieri), 16 dei quali (-1) in terapia intensiva. Scende sotto quota mille il numero delle persone in isolamento domiciliare, 977 (-31).

È il quadro che emerge dai dati aggiornati dalla Regione alle ore 8 di lunedì 27 aprile.

Complessivamente sono 1.370 le persone (+ 2) risultate positive al Covid-19. Gli attualmente positivi sono 371 (-6).

I guariti sono 935 (+8) e 83 i clinicamente guariti (+2); i deceduti sono 65 (+1). Sempre alla stessa data, risultano 14.100 (+36) persone uscite dall’ isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 27 aprile, sono stati eseguiti 32.806 tamponi (+237).