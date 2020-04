Coronavirus: solo un caso in più in Umbria nelle ultime 24 ore

Meno di 300 persone, 299 (29 meno di ieri) sono attualmente positive al coronavirus in Umbria. Emerge dai dati aggiornati dalla Regione alle 8 di giovedì 30 aprile. Complessivamente sono invece 1.392 (+1 rispetto a ieri quando invece era stato registrato un +12 sulle 24 ore precedenti) i positivi.

Con ben mille e 522 tamponi analizzati nell’ultimo giorno, 36.459 complessivamente.

I guariti sono 1.026 (+29) e 66 i clinicamente guariti (-1); i deceduti sono 67 (+1) Sono ricoverati in 84 (-9), 16 (invariato) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 945 (invariato) e sempre alla stessa data 15.389 (+487) quelle che ne sono uscite. Maggiori dati e tutte le notizie relative all’emergenza coronavirus sono consultabili su www.regione.umbria.it/coronavirus.