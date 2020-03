Farmaci e spesa a domicilio per chi non può uscire, Fioroni (M5S): “Grazie ai tanti volontari”

“Giovedì 19 marzo nel primo Consiglio Comunale di Corciano realizzato in video conferenza grazie all’impegno e alla professionalità del personale comunale e in particolare dell’assessore all’innovazione tecnologica Andrea Braconi, che vogliamo ringraziare per l’impegno profuso nel consentire all’assemblea consiliare di riunirsi da remoto, è stata approvata all’unanimità, la mozione, proposta dal Movimento cinque stelle, avente ad oggetto l’attivazione, all’interno del Centro Operativo Comunale, di un servizio comunale di assistenza e consegna a domicilio di beni di prima necessità e medicinali, riservato alle persone in quarantena domiciliare e alle persone che non dispongono di aiuti familiari o extra familiari, facilmente accessibile attraverso un numero telefonico dedicato, opportunamente pubblicizzato all’interno del territorio comunale anche attraverso le strutture sanitarie di riferimento, medici di base – distretto sanitario ASL e, come proposto durante il consiglio, farmacie”.

Si ricorda, pertanto, che per la spesa e consegna farmaci a domicilio si può chiamare il Centro Operativo Comunale al numero 075 7750458 nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 14 alle alle 20 e Sabato e Domenica dalle 8 alle 20

“Naturalmente un grazie infinito va a Protezione Civile, Ovus e Croce Rossa di Corciano e in particolare ai tanti volontari che con generosità sono impegnati in prima linea per consentire che il servizio funzioni. In questo momento difficile per tutti noi, il Movimento 5stelle di Corciano, si unisce agli appelli fatti in questi giorni da tutte le istituzioni locali e nazionali, al rispetto delle regole ma soprattutto vogliamo appellarci ai giovani chiedendo loro di non dimenticarsi delle persone che rischiano di rimanere sole “facciamo sentire, pur da lontano, la nostra vicinanza alle persone più deboli come gli anziani, ai nostri nonni, che rischiano di rimanere soli. Facciamo tutto il possibile per non farli sentire soli, chiamandoli spesso al telefono anche usando le nuove tecnologie come le video telefonate”. “ Stando uniti e remando tutti nella stessa direzione riusciremo a superare questa difficile prova”.

Chiara Fioroni – Movimento 5 stelle Corciano