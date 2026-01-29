Sabato commemorazione per Riccardo Coccolini: “Maestro nelle lotte per la dignita’ del lavoro”

A un anno dalla sua prematura scomparsa, il mondo politico e sindacale si prepara a ricordare Riccardo Coccolini, Segretario Fiom Cgil Alta Umbria ed ex operaio e delegato di fabbrica alla Tatry di Corciano, come suo padre prima di lui. Nei prossimi giorni si terrà una commemorazione presso la sala del Consiglio comunale di Passignano sul Trasimeno, dal titolo “L’uomo e il sindacalista Riccardo Coccolini. Ricordare per progettare il futuro”, organizzata dalla Cgil per onorarne la memoria e rilanciare i valori per cui ha combattuto.

Coccolini è morto un anno fa in un tragico incidente automobilistico mentre rientrava a casa dopo aver partecipato a un’assemblea sindacale alla Sagemcom, nel corso della quale era stato convocato uno sciopero con presidio durante una delle tante vertenze sulla crisi dell’automotive e sulla deindustrializzazione che colpisce l’Altotevere, l’Umbria e l’intero Paese.

Il Partito della Rifondazione Comunista di Corciano, attraverso il suo direttivo di circolo “Corrado Tiroli”, ricorda con stima e amicizia Riccardo Coccolini, sottolineando la sua inarrestabile determinazione a collocarsi nel solco delle lotte per la vita, la dignità e la solidarietà operaia. «In quegli anni e da allora – si legge nel comunicato firmato da Giuseppe Felici – abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare la sua inarrestabile determinazione».

L’evento commemorativo si terrà sabato 31 gennaio alle ore 10.00 nella sala del Consiglio comunale di Passignano sul Trasimeno. Il Prc di Corciano invita chi non lo ha dimenticato a partecipare alla commemorazione e rinnova il proprio cordoglio e l’impegno alla convergenza nelle lotte alla famiglia, alla Fiom e alla Cgil.