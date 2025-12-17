Operazione “Natale sicuro”, sequestrati a Corciano presepi e giocattoli non conformi

Presepi anche di grandi dimensioni, personaggi natalizi elettrici, giocattoli ma anche radiotrasmittenti, smart camera, fornelli scalda-cera e tagliacapelli: sono solo alcune delle 15 categorie di prodotti sottoposti a sequestro in quattro esercizi della provincia di Perugia da parte dei funzionari dell’Ufficio Antifrode Umbria dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli. Un bilancio che si inserisce nell’ambito delle attività a tutela dei consumatori e del rispetto della legalità nei traffici commerciali dei prodotti provenienti da paesi extra Unione Europea.

L’intervento di maggior rilievo è stato condotto nel Comune di Corciano grazie alla condivisione di dati con gli agenti del Comando di Polizia locale. Qui, tra gli altri prodotti, sono stati rinvenuti presepi e personaggi natalizi dotati di motorini elettrici e cavi di alimentazione sprovvisti di confezione e del marchio CE. Alcuni degli scenari per presepi potevano raggiungere il costo di circa 1.500 euro ciascuno, tanto le dimensioni erano importanti.

Un secondo sequestro di merce non in regola con le vigenti normative è stato effettuato in autonomia dall’Ufficio Antifrode presso un esercizio del capoluogo di regione, così come i due effettuati presso altrettanti negozi di un comune limitrofo a Perugia. A vario titolo l’ingente quantitativo di merce posta sotto sequestro è risultata sprovvista delle certificazioni di conformità dell’Unione Europea, dei fascicoli tecnici o delle istruzioni in lingua italiana.

Tra i materiali sequestrati radiotrasmittenti, smart camera, router wireless, fornelli scalda-cera, antenne per tv, controller per videogioco, tagliacapelli, massaggiatori per fasce muscolari e persino una macchina contasoldi, quest’ultima priva dell’indicazione di origine di fabbricazione e delle istruzioni in italiano sia sul packaging che nelle istruzioni d’uso.

Non meno significativa la quantità di giocattoli risultati fuori norma, tra i quali pistole giocattolo, pattini a rotelle, secchielli e svariati peluche. Questi ultimi sono risultati privi delle indicazioni di sicurezza previste per l’utilizzo da parte dei bambini. Di rilievo anche i materiali elettrici posti sotto sequestro perché con marchio CE non conforme o assente: sincronizzatori di luci, riproduttori di suoni, dissolvenza e controller luci, lampade, cavi e spine, luci snowfall, mist maker e motorini per movimento.

L’analisi delle importazioni operata dai funzionari dell’antifrode ha permesso di individuare circa 20 operatori delle due province umbre su cui si sono accesi i riflettori. Per quattro di questi, come detto, le successive verifiche presso i punti vendita hanno confermato i rischi ipotizzati.

I titolari degli esercizi sono stati segnalati alla Camera di Commercio dell’Umbria per l’irrogazione delle corrispondenti sanzioni e per la definizione della merce sequestrata. L’operazione “Natale sicuro” ha inoltre comportato provvedimenti amministrativi nei confronti dei quattro operatori per un ammontare complessivo di circa 20.000 euro.