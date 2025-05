Ex campo Berioli, l’ASD Corciano 99 in azione: sport, volontariato e rigenerazione urbana

Nella giornata di ieri l’ex campo sportivo “V. Berioli” di Corciano ha visto tornare un segno di vita e speranza, grazie all’intervento spontaneo dell’associazione ASD Corciano 99.

I volontari si sono recati sul posto per un’azione di manutenzione straordinaria: braccia, scope e buona volontà per restituire dignità a un luogo simbolo dello sport corcianese, da troppo tempo lasciato in abbandono.

La storica struttura, un tempo punto di riferimento per il calcio locale, giace ormai in stato di degrado. L’iniziativa di pulizia e riordino non nasce però come un gesto isolato, ma si inserisce in un progetto più ampio, sportivo e sociale, che l’associazione porta avanti con determinazione da tempo, non senza difficoltà e ostacoli esterni.

Al centro del progetto, l’attività di tiro con l’arco, una disciplina che ha conquistato negli anni il favore di moltissimi cittadini di Corciano, giovani e meno giovani. L’obiettivo è ambizioso: trasformare l’area dismessa in uno spazio vivo, dedicato allo sport, all’aggregazione e al benessere della comunità.

L’associazione è in dialogo costante con l’amministrazione comunale e con il sindaco Lorenzo Pierotti, nella speranza di trovare soluzioni condivise e percorribili per dare un futuro nuovo a quell’area, attraverso un progetto che unisce tradizione sportiva e rinnovata funzione sociale.