Comune di Corciano, approvato l’assestamento di bilancio 2025

Con l’approvazione dell’assestamento di bilancio 2025, il Comune di Corciano compie un passo fondamentale verso una gestione sempre più efficiente, trasparente e orientata allo sviluppo sostenibile del territorio. L’assestamento, approvato dal Consiglio comunale, non rappresenta solo una verifica puntuale dello stato di attuazione del bilancio, ma anche l’occasione per rafforzare le scelte strategiche adottate nei mesi precedenti e programmare con lungimiranza le azioni future.

«È con soddisfazione che posso affermare che permangono gli equilibri di bilancio tra entrate e spese – ha dichiarato il vicesindaco con delega al bilancio, Sara Motti – L’azione amministrativa si sta muovendo con responsabilità e visione, garantendo la continuità dei servizi essenziali senza rinunciare agli investimenti, resi possibili anche grazie all’applicazione dell’avanzo libero di amministrazione».

Gli investimenti programmati superano i tre milioni di euro e saranno destinati a opere diffuse su tutto il territorio comunale, a beneficio dell’intera comunità.

L’intervento più consistente riguarda il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, per un importo di 2.044.500 euro, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la qualità della viabilità, rendendo il nostro territorio più sicuro, accessibile e bello.

Proprio in merito alla sicurezza stradale sono previsti interventi di installazione di guardrail in via Firenze, via Nenni, via Cattaneo e via Colombo per 125.000 euro, la realizzazione di interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche sugli attraversamenti pedonali per 14.000 euro, la manutenzione della rete fognaria per 30.000 euro in via Santorre di Santarosa e, infine, la realizzazione del passaggio semaforico sia a Ellera in via Nervi che a Terrioli per un totale di 85.000 euro.

Importanti risorse saranno destinate anche alla cura del verde e al miglioramento degli spazi pubblici, 100.000 euro per l’acquisto di giochi per le aree verdi e giardini delle scuole e 50.000 euro per la realizzazione di nuove pensiline alle fermate degli autobus, a vantaggio della sicurezza e del comfort degli utenti del trasporto pubblico.

Tutto il quartiere di Ellera subirà un’importante riqualificazione con interventi di valorizzazione del territorio per un totale di 60.000 euro.

Sul fronte delle infrastrutture e dei servizi locali, si segnalano la riqualificazione degli impianti sportivi di Migiana per 150.000 euro, a sostegno della pratica sportiva e della socialità, la realizzazione di nuovi loculi al cimitero di Castelvieto per 167.000 euro e lo stanziamento di 50.000 euro per la progettazione dell’ampliamento dei cimiteri di San Mariano e Capocavallo.

Non mancano, inoltre, interventi per il sostegno alle attività associative e sportive:

• manutenzione straordinaria gruppo bagni immobile ex colonia 31.700 euro

• manutenzione della pista polivalente in località Il Rigo per 14.500 euro

• sostituzione dell’impianto di illuminazione con lampade a led al campetto esterno degli impianti sportivi di San Mariano per 4.000 euro

«Questo corposo piano di interventi – conclude il vicesindaco Motti – è stato reso possibile grazie a un intenso lavoro di squadra tra amministratori, uffici comunali e tecnici, ai quali va il nostro più sentito ringraziamento. Una gestione oculata del bilancio rappresenta il fondamento di una buona amministrazione: significa compiere scelte ponderate, a volte difficili, ma sempre nell’interesse collettivo».

Con l’assestamento di bilancio appena approvato, si conferma la solidità finanziaria del Comune di Corciano e si ribadisce la volontà di investire nel futuro, mantenendo sempre alta l’attenzione verso le esigenze del presente. Si continua a lavorare con impegno, passione e ascolto attivo della cittadinanza, trasformando le idee e i bisogni della comunità in progetti concreti e tangibili.

Ufficio stampa Comune di Corciano