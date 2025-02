Sicurezza: il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti incontra il nuovo questore Dario Sallustio

A palazzo comunale il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti ha incontrato il nuovo Questore della provincia di Perugia Dario Sallustio, nella sua prima visita a un Comune privo di presidio di polizia. L’incontro ha rappresentato un’occasione preziosa per avviare un dialogo costruttivo su temi centrali per il benessere e la sicurezza della comunità corcianese. Tra gli argomenti al centro della discussione si è parlato di tutela della sicurezza pubblica, contrasto alla microcriminalità e rafforzamento della collaborazione tra il Comune e la Questura di Perugia. La volontà comune emersa durante il confronto è quella di consolidare una sinergia operativa volta a rispondere in maniera sempre più efficace alle necessità del territorio.

Il sindaco Pierotti ha ribadito quanto la sicurezza dei cittadini rappresenti una priorità per l’amministrazione comunale: «La nostra comunità ha sempre mostrato un forte senso di appartenenza e fiducia nelle Istituzioni, ma è fondamentale che queste ultime lavorino fianco a fianco per garantire un territorio sicuro e vivibile. La prevenzione della microcriminalità, così come l’ascolto delle esigenze dei cittadini, deve essere al centro del nostro operato. Ringrazio il Questore Sallustio per l’attenzione che ha dimostrato verso Corciano e per la disponibilità a collaborare in modo attivo ed efficace».

Anche il Questore Sallustio ha sottolineato l’importanza di una stretta collaborazione tra le Forze dell’Ordine e le amministrazioni locali: «La sicurezza è un tema che richiede un lavoro sinergico, una visione condivisa e un approccio integrato. Le Forze dell’Ordine, da sole, possono fare molto, ma quando agiscono in stretta connessione con i Comuni riescono a raggiungere risultati migliori e più mirati. La prevenzione e il contrasto alla criminalità diffusa sono obiettivi che intendiamo perseguire con determinazione, sempre mettendo al centro le esigenze dei cittadini e la loro serenità».

La mattina è stata anche occasione per un’analisi delle principali criticità del territorio, con uno scambio di idee e proposte per implementare nuove strategie di prevenzione e controllo. Entrambi i rappresentanti istituzionali hanno espresso la volontà di rafforzare il coordinamento tra Comune e Questura, non solo attraverso interventi concreti sul territorio, ma anche tramite iniziative di sensibilizzazione e informazione rivolte alla popolazione. «La sicurezza non è solo repressione, ma anche educazione e prevenzione – ha concluso il sindaco Pierotti – Dobbiamo lavorare insieme, non solo per rispondere alle emergenze, ma per costruire un futuro dove il rispetto delle regole e la convivenza civile siano valori condivisi da tutti».

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a mantenere un dialogo costante e a collaborare per sviluppare progetti congiunti, capaci di garantire un ambiente sempre più sicuro e protetto per i cittadini di Corciano.