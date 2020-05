Mobilità ciclo-pedonale: il consiglio comunale approva la mozione della Lega

Esprimono soddisfazione i consiglieri della Lega Testi, Taburchi e Bracco per l’approvazione all’unanimità della loro mozione: “Ci fa piacere constatare che da parte di tutte le forze politiche ci sia sensibilità su questo tema relativo alla mobilità sostenibile, che oggi, visti gli sconvolgimenti climatici a cui stiamo assistendo, sta diventando sempre più di importante rilevanza non solo nel dibattito politico a livello internazionale e nazionale, ma anche a livello regionale e comunale. Un utilizzo dei veicoli a motore termico, seppure per brevi tragitti – continuano i leghisti – è fonte di spreco economico, mentre un aumento, anche se esiguo, di persone che utilizzino la bicicletta per i piccoli spostamenti quotidiani contribuirebbe non solo ad aumentare la sostenibilità ambientale del nostro Comune, ma anche a promuovere stili di vita più salutari”.

Inoltre – continuano i consiglieri della Lega- a causa dell’epidemia da Covid-19 assistiamo ad una riduzione dell’utilizzo dei mezzi pubblici in favore dell’auto privata, con conseguente aumento del traffico ed un peggioramento della qualità dell’aria. Abbiamo quindi chiesto alla maggioranza di:

-Raccogliere l’appello lanciato da FIAB Umbria (Federazione italiana ambiente e bicicletta), Legambiente Umbria e WWF Umbria, volto ad un confronto, in collaborazione con gli altri enti locali della Regione, sulle proposte per affrontare la ripartenza in un settore strategico come quello ciclo-turistico coniugando ripresa economica, tutela dell’ambiente e tutela della salute dei cittadini;

-Di avviare, nei mesi e negli anni a venire, un percorso di informazione e sensibilizzazione volto a promuovere la consapevolezza dell’importanza dei benefici prodotti da un utilizzo maggiore di modalità di trasporto sostenibile (in particolare pedonali e ciclistiche), con il coinvolgimento della popolazione che dovrà avvenire sia attraverso una mobilitazione rivolta alla cittadinanza nella sua interezza, sia mediante inviti rivolti alle associazioni di ciclisti, associazioni di quartiere, associazione dei commercianti, associazioni dei disabili et. simila.

-Ad investire, negli anni a venire (perché in questo momento le priorità assolute devono assolutamente essere le famiglie, le attività e le partite iva del territorio), così come previsto nel DUP 2020-2022, compatibilmente con le disponibilità presenti in bilancio, nella valorizzazione e nella implementazione dei percorsi ciclabili, pedonali o ciclo-pedonali”.