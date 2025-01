Inclusione nel calcio: tutti i risultati della 2a giornata allo Stadio Fioroni di Ellera

Il Campo Sportivo G. Fioroni di Ellera, situato in Vocabolo Perella 85, si è svolta la seconda giornata del Campionato FIGC – DCPS Umbria-Marche di Secondo Livello. L’evento ha visto la partecipazione dell’Assessore Regionale al Welfare Fabio Barcaioli, del Sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti e dell’Assessore del Comune di Corciano, l’Avv. Francesco Mangano.

Le partite hanno avuto inizio alle 10:30. Sul Campo A, la Pontevecchio ha battuto l’Ellera Calcio A con un netto 3-0, mentre sul Campo B la Superga 48 Spoleto ha superato l’Anthropos Civitanova Marche con il risultato di 2-0. Successivamente, alle 11:15, sul Campo A l’Anthropos Civitanova Marche ha prevalso sulla Pontevecchio con un travolgente 5-0, mentre sul Campo B la Superga 48 ha ottenuto una larga vittoria sull’Ellera Calcio A con un punteggio finale di 8-1.

Un momento di grande rilevanza è stato segnato dalla partecipazione della Polisportiva Anthropos di Civitanova Marche, vincitrice di numerose medaglie alle recenti Paralimpiadi di Parigi, un traguardo che ha contribuito significativamente al medagliere italiano. La loro presenza nel campionato rappresenta un importante motivo di orgoglio per l’Umbria.

Come da tradizione, al termine delle partite si è svolto il “Terzo Tempo”, un’occasione di convivialità e condivisione che questa volta ha avuto come protagonista una generosa grigliata. Giocatori, staff tecnici ed educativi si sono ritrovati insieme per celebrare il valore inclusivo e la passione che caratterizzano questo campionato.

Infine, il senso profondo di questa competizione è testimoniato dalla dedizione di figure come il mister Stefano Papini, un’icona del calcio umbro, che si è personalmente occupato della compilazione delle liste FIGC per la Pontevecchio, offrendo un esempio straordinario di umiltà e impegno.