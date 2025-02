Anziani soli: il Centro Socio Culurale Cardinali si dota di un nuovo mezzo

Un nuovo veicolo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità è entrato a far parte del parco mezzi del Centro sociale anziani Cardinali di Ellera, punto di riferimento per la comunità locale. L’inaugurazione, che si è svolta sabato 22 febbraio alla presenza delle autorità locali e dei membri del centro, rappresenta un traguardo significativo per il servizio Telefono d’Argento, svolto in convenzione con il Comune di Corciano. Questo progetto, portato avanti da una squadra di volontari, offre supporto e compagnia alle persone anziane sole o in condizioni di fragilità, aiutandole nelle piccole necessità quotidiane, come l’accompagnamento a visite mediche o commissioni essenziali.

«Il parco dei mezzi a nostra disposizione – spiega Giuseppe Bulletta, presidente del Centro sociale – si arricchisce di un veicolo per persone con disabilità, acquistato grazie ai sacrifici dei volontari e alle donazioni dei nostri soci. Questo ci permetterà di essere ancora più presenti per chi ha bisogno, garantendo un servizio sempre più efficiente e inclusivo».

Alla cerimonia hanno preso parte anche il sindaco di Corciano Lorenzo Pierotti, il vicesindaco Sara Motti, accompagnati da diversi consiglieri comunali, che hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa per il territorio: «Questa inaugurazione rappresenta un momento importante per la nostra comunità. Il Centro sociale anziani Cardinali, con il suo impegno nel progetto Telefono d’Argento, offre un supporto fondamentale alle persone più fragili del nostro territorio. L’acquisto del nuovo mezzo, reso possibile dal cuore e dalla dedizione dei volontari e dei soci, è un esempio concreto di solidarietà e inclusione. Come amministrazione, siamo orgogliosi di sostenere questa realtà e di essere qui oggi per celebrare insieme questo traguardo».

Il nuovo veicolo sarà da subito operativo, contribuendo a migliorare la qualità della vita di molte persone anziane o con difficoltà motorie, rafforzando quel legame di solidarietà e vicinanza che rende la comunità di Corciano un esempio di attenzione al sociale.