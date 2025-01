“La memoria piantata a terra”, a Corciano il progetto per coltivare il futuro

In occasione delle celebrazioni del Giorno della memoria, il Comune di Corciano ha partecipato al progetto “La memoria piantata a terra”, un’iniziativa della scuola secondaria di primo grado Bonfigli che ha visto protagonisti gli studenti delle classi prime del plesso del Girasole. Questa mattina, insieme al vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione Sara Motti e all’assessore alla Cultura Francesco Mangano, i ragazzi hanno piantato sei giovani alberi di Ginkgo biloba nel giardino della scuola, un gesto concreto per onorare la memoria e trasmetterla alle future generazioni.

Il Ginkgo biloba, noto per essere uno dei pochi organismi vegetali sopravvissuti all’esplosione della bomba atomica di Nagasaki, è simbolo di resistenza e forza. Questo albero, che si è rigenerato in condizioni apparentemente impossibili, incarna il messaggio della memoria: la capacità di resistere alle avversità e di generare nuova vita.

«Il valore della memoria è fondamentale per costruire una società consapevole e solidale – ha dichiarato il vicesindaco Motti – Piantare questi alberi significa coltivare non solo il ricordo, ma anche la speranza che le giovani generazioni sappiano custodire le lezioni del passato per costruire un futuro migliore».

L’assessore Mangano ha sottolineato il legame tra memoria e responsabilità morale, ricordando le parole del Talmud: “Chi salva una vita salva il mondo intero”. «La memoria – ha detto – non è solo un esercizio di ricordo, ma una guida che ci aiuta a scegliere il bene, a rispettare la dignità umana e a contrastare l’odio in ogni sua forma. Questo progetto è un invito a prendersi cura non solo degli alberi, ma anche dei valori che essi rappresentano».

Il progetto prevede che ogni anno, il 27 gennaio, gli studenti delle classi prime ricevano dalle seconde il compito di accudire gli alberi, in una simbolica staffetta di cura e responsabilità. Un piccolo gesto che vuole trasmettere alle nuove generazioni l’importanza di coltivare non solo la memoria storica, ma anche i valori di solidarietà e resilienza.