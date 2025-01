Lotta all’inquinamento a Corciano: l’assessore Giordana Tomassini raccoglie mozziconi di sigaretta

L’assessore comunale di Corciano a welfare, coesione sociale e ambiente, Giordana Tomassini, si è impegnata di recente nella lotta contro l’inquinamento a Corciano. Durante le riprese del video natalizio dell’amministrazione comunale, armata di pinze e contenitori, non ha perso l’occasione per sensibilizzare la cittadinanza sulla tutela dell’ambiente.

“Attraversando i luoghi toccati dalle riprese – racconta l’assessore – ho colto l’occasione per fare un piccolo gesto per l’ambiente. Con le pinze telescopiche ho raccolto uno dei rifiuti più abbandonati con leggerezza: i mozziconi di sigaretta. Sono composti principalmente da acetato di cellulosa, un materiale che impiega anni a degradarsi. Durante questo periodo, rilasciano nell’ambiente sostanze tossiche come nicotina, arsenico e metalli pesanti, contaminando il suolo e le risorse idriche”.

Ogni anno in Italia, circa 14 miliardi di mozziconi vengono dispersi nell’ambiente, diventando uno dei rifiuti più diffusi, soprattutto nelle aree urbane e sulle spiagge. L’assessore sottolinea che il 64% delle sigarette fumate in luoghi pubblici viene smaltito in modo improprio. Un gesto semplice ma efficace potrebbe essere portare con sé un portacenere portatile per evitare questo tipo di inquinamento. Il nuovo anno porta con sé l’impegno della Giunta comunale, che ha scelto come uno dei principali obiettivi quello di sensibilizzare i cittadini sulla gestione dei rifiuti e sul miglioramento dell’ecosistema attraverso buone pratiche quotidiane.