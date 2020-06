L’iniziativa dell’Associazione “L’Abbraccio”: un libro per testimoniare l’emergenza vissuta

Un libro per non dimenticare mai questo difficile momento delle nostre vite, che sia di insegnamento per chi verrà dopo di noi. L’associazione socioculturale “L’Abbraccio” lancia l’iniziativa e invita bambini, ragazzi, genitori e nonni a lasciare una testimonianza, sotto forma di poesie, disegni, racconti o semplici frasi sul tema dell’emergenza che stiamo vivendo.

Tutto il materiale verrà poi raccolto in un volume e con i proventi della vendita l’associazione intende attrezzare l’area verde di Pila perché possa essere maggiormente inclusiva sotto ogni punto di vista, dove giovani e anziani trovino un sano luogo di incontro e di svago, di studio e di socialità, anche in compagnia dei propri animali domestici.

Al progetto hanno già aderito tutte le scuole di ordine e grado del Comune di Corciano compresi gli Asilo Nido, il liceo “A. Pieralli” di Perugia, le cooperative Nuova Dimensione, Polis e Lilliput – L’arte dei servizi per l’infanzia, diversi studenti universitari perugini e fuori sede, il centro diurno “L’Aquilone”, la maestra di ceramica Patrizia Latini, la dott.ssa Francesca Meacci – Coordinatore pedagogico di rete zona sociale 5 e rete Lilliput, la dott.ssa Francesca Censini – Coordinatrice pedagogica 0-6 Corciano e Deruta, e la psicologa Elena Chiucchiari.

Il materiale potrà essere inviato all’indirizzo associazionelabbraccio2016@gmail.com, via WhatsApp al numero 3396094301 o alla pagina Facebook dell’associazione (@associazionelabbraccio), entro la data del 25 giugno 2020 specificando nome e cognome, ed eventuale istituto di provenienza.