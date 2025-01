Epifania solidale al Quasar Village: raccolta doni per i bimbi del Residence Chianelli

Tra le tante realtà che in questi giorni di festa – ma anche e soprattutto di speranza, umanità e solidarietà – hanno voluto essere vicine al Comitato per la vita ‘Daniele Chianelli’ e ai suoi ospiti, non poteva mancare il centro commerciale Quasar Village che ha così organizzato l’iniziativa ‘Epifania – Doni in volo tra sorrisi e allegria’ in programma domenica 5 gennaio. Dalle 16, all’interno delle gallerie, i clienti del Quasar Village potranno lasciarsi incantare dallo spettacolo ‘Arriva la Befana’, con Loretta Bonamente e Luca Cimarelli, e portare un giocattolo da donare ai bambini del Residence ‘Chianelli’.

I doni raccolti verranno consegnati alla struttura il giorno successivo, lunedì 6 dicembre alle 15.30, quando lo spettacolo verrà replicato direttamente all’interno del residence per i suoi ospiti. Insomma, un’occasione per regalare un sorriso ai bambini del ‘Chianelli’. “Il nostro magnifico Natale – ha detto Franco Chianelli, presidente del Comitato per la vita ‘Daniele Chianelli’ – si chiude con un’altra bellissima festa. La Befana quest’anno arriverà direttamente dal Quasar Village e porterà con sé tanta magia e spirito solidale. Un’iniziativa bellissima che ci riempie il cuore di gratitudine per il Quasar che ha pensato ai nostri bimbi, realizzando un vero e proprio sogno fatto di regali che saranno donati da tante persone generose, ma anche e specialmente fatto con il loro grande cuore. Voglio ringraziare anche i bravissimi Loretta Bonamente e Luca Cimarelli che hanno dedicato a noi un intero spettacolo. Infine, un immenso grazie a tutte le persone che ci dedicheranno un pensiero, grande o piccolo che sia, colmo di affetto”.

Dopo lo spettacolo teatrale ‘Arriva la Befana’ con Bonamente e Cimarelli, i bambini avranno la possibilità di entrare nella misteriosa Grotta dei desideri, un bellissimo tunnel realizzato dal Comitato ‘Chianelli’, colmo di giochi, e potranno scegliere il loro dono.