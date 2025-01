Comune di Corciano: approvato il bilancio di previsione 2025-2027

Approvato dal Consiglio comunale di Corciano, durante la seduta di lunedì 30 dicembre, il bilancio di previsione 2025-2027. La manovra è stata illustrata dall’assessore al Bilancio e vicesindaco Sara Motti: «Dopo un 2024 in cui tanto è stato realizzato, come il parcheggio gratuito multipiano di Ellera, il risanamento di molte strade del nostro territorio e il miglioramento del nostro patrimonio storico come le scalette del Torrione di Corciano, presentiamo un bilancio che ci consente di programmare ulteriori interventi e servizi per il nostro territorio. Un bilancio che dal punto di vista tecnico è sano e in equilibrio e che si caratterizza per alcuni obiettivi prioritari come la tutela delle famiglie e delle fasce più deboli della popolazione, il mantenimento della qualità dei nostri servizi sociali ed educativi, la manutenzione e la cura del territorio e dell’ambiente e il sostegno alle associazioni di volontariato sociale e ricreativo che con il loro lavoro caratterizzano il nostro importante tessuto associativo». Doveroso anche sottolineare «il contesto in cui si inserisce la previsione di questo bilancio e con questo intendo sottolineare il concorso dei Comuni agli obiettivi di finanza pubblica richiesto nella finanziaria del Governo che ci obbliga a usare maggiore cautela nell’utilizzo delle risorse pubbliche».

Tributi locali – «I tributi locali tra i quali l’Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche), viene confermata aliquota allo 0,8% e la soglia di esenzione a 10.000 euro. Per la Tari (tassa sui rifiuti), vengono confermate le agevolazioni di 15.000 euro per l’esenzione parziale della Tari (60%) per le famiglie vulnerabili con un bando dedicato appositamente, le agevolazioni per chi conferisce in discarica e in un’ottica di recupero dell’esistente e, per disincentivare nuove costruzioni, vengono agevolate le imprese che utilizzano un capannone sfitto da almeno un anno nella zona di Taverne di Corciano con l’esenzione totale della Tari per 3 anni. Lo stesso incentivo spetterà alle piccole o micro imprese che decideranno di aprire nei centri storici».

Scuola e sociale – «Per quanto riguarda l’area “Scuole e sociale”, dove il Comune di Corciano investe la cifra più consistente del suo bilancio, vediamo che il nostro territorio si caratterizza per la presenza di 4 asili nido comunali più 5 in convenzione: una percentuale asili nido per abitante da far invidia ai comuni limitrofi e che costa alle casse comunali più di 1 milione di euro. Ma non ci basta. Nel 2025 implementeremo con una sezione aggiuntiva i posti comunali per dare la possibilità a più bambini di frequentare l’asilo nido e miglioreremo le nostri sedi stanziando 90.000 euro per lavori strutturali della sede di Pane e Cioccolata».

Mantenere ed implementare la collaborazione con le scuole del territorio «è un obiettivo fisso di questa amministrazione. Sono state confermate risorse pari a 70.000 euro che saranno oggetto di una convenzione tra l’istituto comprensivo e la direzione didattica, come sostegno per progetti, laboratori, corsi e servizi che valorizzeranno il già ottimo sistema della formazione delle scuole di Corciano. Mi piace ricordare che la convenzione con le scuole è un atto non dovuto e che pochissimi comuni ne fanno uso».

Oltre alla convenzione ci sono tutti i servizi collaterali alla scuola, come:

– il servizio di trasporto scolastico che ha un costo di 271.000 euro e che accompagna 272 alunni di tutto il territorio comunale, la tariffa di questo servizio rimane invariata;

– 850.000 euro è il costo per gli oltre 1000 pasti erogati al giorno nelle mense scolastiche, un servizio che per le famiglie non è un costo fisso mensile ma a pasto effettivamente consumato.

– 360.000 euro è la cifra stanziata per l’assistenza ai bambini disabili nelle scuole che coprono 13.000 ore all’anno.

– 157.887,45 euro è il costo del servizio di tempo integrato per i 250 bambini che ne fanno uso, un servizio fondamentale e che viene incontro alle esigenze delle famiglie del territorio.

Oltre a tutto il sistema del servizi «miglioriamo le nostre scuole anche dal punto di vista strutturale. Già nel 2024, infatti, i plessi scolastici hanno subito importanti interventi di valorizzazione attraverso la manutenzione straordinaria e il rifacimento dell’ingresso pedonale della scuola primaria del Girasole e della facciata della scuola primaria di Chiugiana. Nel 2025 troverà finalmente compimento la scuola nuova del Girasole, un obiettivo che siamo lieti veder realizzato già partire dal prossimo anno scolastico».

Rimanendo nell’ambito sociale «il nostro Comune fa parte della zona sociale numero 2, che insieme ai comuni di Perugia e Torgiano, eroga servizi in forma associata. Corciano partecipa con una spesa di oltre 300.000 euro per servizi importantissimi come l’assistenza domiciliare educativa ai minori, ai disabili e agli anziani non autosufficienti, la collocazione di minori in comunità educative (per tutti quei minori sottoposti a provvedimento giudiziario che dichiara non idonea la permanenza in famiglia), il Sal per l’inserimento lavorativo delle fasce deboli, la quota sociale erogata a quelle famiglie che non hanno reddito sufficiente per inserire anziani o disabili in strutture residenziali o semiresidenziali».

Oltre ai servizi in forma associata però l’Ente si caratterizza per altri servizi come:

– le politiche giovanili, il centro Iqbal, il Ccr e gli educatori dell’Ufficio di cittadinanza a sostegno dei nuclei familiari per una spesa di 63.000 euro;

– lo sportello del lavoro che hanno portato all’attivazione di tirocini e veri e propri inserimenti lavorativi;

– le convenzioni con le associazioni di volontariato sociale (Ovus, Croce rossa, centro Cardinali e Acap) per la gestione del trasporto degli alunni con disabilità è di 66.000 euro;

– convenzioni con il centro socio culturale Cardiali per il servizio di telefono d’argento per aiutare le fasce più deboli 13.420 euro.

«Non lasciamo sole neanche le associazioni sportive con investimenti importanti nelle strutture che si concretizzeranno nel 2025 per un totale di 125.000 euro per la manutenzione dell’impiantistica sia dei palazzetti dello sport che dei campi da calcio di Capocavallo, Ellera, Mantignana, Corciano e San Mariano».

Attività culturali – «Per le attività culturali confermiamo la stagione di prosa per 21.000 euro, il Corciano Festival e il Corciano Natale per 40.000 euro. Confermate anche tutte le attività per bambini e adolescenti della biblioteca comunale, il Maggio dei libri, il Festival del libro per bambini e ragazzi, le letture animate e teatrali, oltre le iniziative serali per adulti, gruppi di lettura, eventi musicali e l’ampia offerta dei libri per una spesa totale di 76.000 euro».

«Altri obiettivi che saranno raggiunti nel 2025 sono la realizzazione dei i Consigli di quartiere e la Consulta dei giovani: da obiettivo su carta diventeranno realtà per rendere ancora più incisiva la partecipazione dei cittadini, che ha da sempre caratterizzato questa amministrazione, nell’azione politica quotidiana».

Sicurezza e decoro urbano – «Per quanto riguarda la sicurezza e il decoro urbano implementeremo con 70.000 euro l’impianto di pubblica illuminazione, risorse che si aggiungono ai 260.000 euro che hanno finanziato interventi degli ultimi 18 mesi, come quello di piazza della Croce Rossa di Ellera. Proprio per il quartiere di Ellera, nel 2025 saranno stanziate risorse pari a 50.000 euro per la riqualificazione e il decoro urbano del quartiere».

Inoltre: «Tutto il territorio comunale vedrà importanti interventi nel 2025 per la pulizia profonda delle fognature, la pulizia dei marciapiedi, interventi di decoro urbano, entro il mese di gennaio andremo a incamerare una cifra importante per realizzare la manutenzione stradale che si aggiungono ai 90.000 euro deliberati nello scorso consiglio».

Con la previsione di bilancio così delineata «ci impegniamo a fronteggiare le sfide del nostro tempo, proponendo un insieme di azioni che riflette chiaramente la volontà politica di proseguire nella tradizione di valorizzare il nostro territorio. Il nostro impegno si basa su principi di uguaglianza, giustizia, solidarietà e rispetto per l’ambiente, tradotti in priorità concrete quali il rafforzamento dei servizi socio-educativi, il sostegno alle fasce più vulnerabili, la promozione della sostenibilità ambientale, il sostegno al volontariato e la diffusione della cultura, puntando a rendere Corciano una città sempre più bella, giusta, sicura, efficiente e sostenibile. Un passo importante per consolidare l’eccellenza di Corciano anche a livello regionale e nazionale».

Grazie al costante impegno di chi lavora in questa sala e al nostro straordinario personale: «desideriamo continuare a offrire risposte concrete e servizi di qualità ai cittadini di Corciano. Siamo certi che, con questa impostazione, Corciano continuerà ad essere un luogo dove è piacevole vivere e rimanere anche nei prossimi anni».