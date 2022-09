Le Elezioni Politiche 2022 a Corciano: i partiti sul podio e altre curiosità

Secondo i dati forniti dall’ufficio elettorale comunale, fra le 22 sezioni di Corciano per le Elezioni Politiche 2022 quella che ha registrato il più basso dato di affluenza per la Camera dei Deputati è la numero 22 di Chiugiana con una percentuale del 60,84%. Il seggio con maggiore affluenza per la Camera è stato il numero 21 di San Mariano con una percentuale del 76,40. In generale l’affluenza è stata del 70,16%, più alta sia del dato regionale (68,83%) che nazionale (63,91%) ma più bassa delle Politiche 2018 quando a Corciano fu del 79,6%. Il voto è stato leggermente più partecipato dalle femmine: su 11336 votanti corcianesi sono state 5690 rispetto a 5646 maschi. In tutto si sono registrate 154 schede bianche e 301 schede nulle.

La coalizione che ha ottenuto la più alta percentuale di voti è quella di centrodestra con un dato intorno al 43% fra Camera e Senato. La coalizione vincente è trainata da Fratelli d’Italia con il 31% seguita a distanza da Lega con 6% e Forza Italia con 5,5%. La coalizione di centro sinistra ottiene un po’ più del 28%, segue il Movimento 5 Stelle con il 12,4% e il Terzo Polo di Renzi-Calenda con il 10,4%. La rappresentatività dei partiti a Corciano dunque vede al primo posto Fratelli d’Italia con oltre il 31% (era al 6& nel 2018), il Partito Democratico con il 21% (era intorno al 27%), il Movimento 5 Stelle con il 12,3% (era a oltre il 25%) e il Terzo Polo con il 10%. La Lega da terzo partito nel 2018 (con quasi il 19%) scende al quinto posto.

I candidati che hanno ricevuto il numero più alto di voti personali nell’uninominale sono stati per la Camera Stefano Vinti del PD che ha totalizzato 128 preferenze e per il Senato Franco Zaffini con 120 voti.

Un solo seggio ha mostrato un comportamento controcorrente. È il caso della sezione 10 di Solomeo dove il centrosinistra vince sul centrodestra 35% a 32%. Il centrodestra racimola i più alti consensi a Mantignana con oltre il 52% dove, per contro, il centrosinistra ottiene il 22%.

Seggio più “pentastellato” è la sezione numero 16 di Chiugiana con il 17,5%, quello con più devoti al Terzo Polo è ancora la sezione 10 di Solomeo.