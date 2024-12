Celebrata la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia al nido Mongolfiera

Il 20 novembre scorso, il nido Mongolfiera ha celebrato la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, accogliendo famiglie e bambini per un pomeriggio all’insegna del gioco e della condivisione. Questa ricorrenza, che ricorda l’adozione sia della Dichiarazione (1959) sia della Convenzione (1989) sui diritti del fanciullo da parte dell’ONU, è stata occasione per riflettere sull’importanza del gioco come diritto fondamentale, riconosciuto dall’Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite nella Risoluzione 44/25 del 1989.

All’interno degli spazi del nido, laboratori e attività ludiche hanno dato forma concreta a questo diritto, offrendo momenti di incontro e apprendimento reciproco tra bambini e genitori. Attraverso il tema “Tu, che ANIMA le sei?”, i partecipanti si sono immersi in un regno immaginario fatto di giochi simbolici e creativi: dalla tombola alle sagome giganti da colorare, fino alla pesca di pesciolini e ai peluche da accarezzare.

L’iniziativa ha sottolineato come il gioco, oltre a essere essenziale per lo sviluppo dei bambini, possa diventare un’esperienza di leggerezza anche per gli adulti. In un contesto spesso dominato da ritmi frenetici, il pomeriggio ha permesso ai genitori di ritrovare una connessione autentica con i propri figli, riscoprendo la spontaneità e la creatività che il gioco può alimentare.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto dall’asilo a Massimiliano Vergoni di Mantignana, che ha donato una notevole quantità di peluche e giochi al nido. Questi oggetti, accolti con entusiasmo, hanno trovato nuova vita all’interno delle attività proposte, arricchendo ulteriormente un evento che ha saputo valorizzare il tempo condiviso come momento di crescita e felicità per grandi e piccoli.