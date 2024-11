Cronache dal Trasimeno, al Centro Cardinali la presentazione del libro di Antonio Rocchini

Sabato 30 novembre 2024, alle ore 17:00, il Centro Socio-Culturale “A. Cardinali” di Ellera di Corciano ospiterà la presentazione del libro Cronache dal Trasimeno: 100 anni di emancipazione contadina, scritto da Antonio Rocchini. L’evento, organizzato dall’Associazione Humus Sapiens in collaborazione con il Centro Socio-Culturale, sarà introdotto da Marco Coletti, vice-presidente dell’associazione. A dialogare con l’autore sarà il professor Piero Calmanti, esperto di storia locale. Previsti anche gli interventi di Francesco Mangano, assessore del Comune di Corciano, e Fabio Versiglioni di Futura Libri.

Il libro racconta un secolo di lotte dei contadini del Trasimeno, dal 1861 al 1961, soffermandosi su momenti cruciali come il “biennio rosso” e il percorso di emancipazione che condusse i contadini a essere riconosciuti come cittadini a pieno titolo.

Con questa iniziativa, Humus Sapiens punta a mantenere viva la memoria di un mondo scomparso, le cui radici continuano a influenzare la società contemporanea.

Per maggiori dettagli, visita l’evento Facebook: https://www.facebook.com/events/449114104562339/