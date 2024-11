Torna Gherlinda wedding: in passerella anche miss Blumare 2024

Dal 22 al 24 novembre l’evento di riferimento per il settore del matrimonio in Umbria. Azzurra Sandrini domenica alla sfilata. La kermesse all’insegna di bellezza, professionalità e inclusività

Una vetrina esclusiva dedicata ai futuri sposi con professionisti specializzati del settore del wedding. Un appuntamento che in tre giorni ospita iniziative all’insegna di bellezza, originalità e inclusività. Torna per la 12ª edizione, da venerdì 22 a domenica 24 novembre, Gherlinda Wedding, evento di riferimento per il mondo del matrimonio in Umbria, organizzato da Perugia Wedding al centro di intrattenimento Gherlinda di Corciano. Saranno circa 20 gli espositori selezionati che proporranno un’ampia offerta di abiti da sposa, sposo e damigella, accessori, bomboniere, fioristi, fotografi, a cui si aggiunge una straordinaria esposizione di auto d’epoca e da cerimonia. Tra le modelle che sfileranno domenica 24 novembre sulla passerella del Gherlinda ci sarà Azzurra Sandrini, Miss Blumare 2024, recentemente eletta durante la crociera su Msc Fantasia. “La presenza di Azzurra – anticipano gli organizzatori – renderà la sfilata ancora più affascinante, regalando un tocco di classe e glamour a questa edizione di Gherlinda Wedding, in una location impreziosita da eleganti addobbi floreali a cura di Serafini Fiori di Todi”. I visitatori potranno approfittare di promozioni dedicate e partecipare al concorso che metterà in palio una crociera gratuita. A rendere l’evento ancora più speciale sarà la partecipazione dell’Associazione italiana persone down Ets-Aps Perugia che proporrà una sfilata unica ed emozionante, regalando al pubblico un messaggio di inclusività e bellezza.

Tra le iniziative proposte da Gherlinda Wedding ci sono workshop e shooting fotografici di cui i visitatori potranno essere protagonisti, concerti e sfilate in un’atmosfera raffinata e coinvolgente. Gli stand espositivi saranno aperti nei tre giorni dalle 15. Sabato e domenica alle 16.30 inizieranno gli shooting fotografici e le coppie di futuri sposi potranno vivere un’esperienza emozionante posando in un set allestito ad-hoc, ricevendo anche un ricordo unico dell’esperienza e gadget. Inoltre, sabato alle 18 spazio alla musica con le esibizioni di Ensemble Una Vox, Cream & Coffee Acoustic Duo, ed Entheos Deejay.

Domenica 24 novembre alle 15.30 ci sarà un workshop in cui make-up artist e parrucchieri professionisti daranno vita ad acconciature e trucco delle modelle che sfileranno, poi, in passerella. Durante le preparazioni, le future spose potranno osservare i professionisti all’opera, ricevendo utili consigli e suggerimenti per il loro grande giorno. Alle 18 ci sarà il momento più atteso: la sfilata di Abiti da sposa, cerimonia e intimo dei brand Fantasy Sposi, I Love Abitini, Lucertini e Yamamay Gherlinda. Saliranno poi in passerella gli abiti da cerimonia per bambini e infine sarà la volta della sfilata dell’Associazione Italiana Persone Down Ets-Aps Perugia per un momento unico e pieno di emozione.

Gherlinda Wedding si chiuderà, al termine della sfilata, con un aperitivo per tutti i partecipanti offerto dagli espositori della fiera.