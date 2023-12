Partecipatissima festa di fine anno per la Pallacanestro Casa del Lampadario Ellera

Nella palestra di Ellera di Corciano, la società sportiva Pallacanestro Casa del Lampadario Ellera ha organizzato una festa di fine anno che ha visto la partecipazione entusiastica dei numerosi atleti – con una fascia d’età compresa fra il 2008 al 2018 – e i loro familiari. Il presidente Franco Belisti ha rivolto i suoi auguri di buon Natale e felici festività a tutti gli atleti e i loro genitori. Durante il suo intervento, Belisti ha sottolineato il significativo traguardo raggiunto dalla società, che conta ormai più di 220 atleti tesserati, spaziando dalla prima squadra alla categoria dei pulcini.

Il presidente ha evidenziato l’importanza della società sul territorio, sottolineando la sua consolidata presenza da oltre 35 anni. Ha inoltre espresso la sua gratitudine ai genitori che hanno scelto di affidare i propri figli agli allenatori della Pallacanestro Casa del Lampadario Ellera.

L’evento ha visto la partecipazione dell’assessore allo sport Francesco Cocilovo e del consigliere Mirco Fagioli, che hanno portato i saluti e gli auguri dell’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza del contributo della società nel promuovere l’attività sportiva.

Il capo allenatore e responsabile del minibasket, Luca Terradura, ha condiviso la sua soddisfazione per il successo della festa. Ha ringraziato le famiglie per la fiducia riposta nella società Pallacanestro Ellera e ha elogiato la preziosa collaborazione di tutto lo staff, evidenziando l’obiettivo comune di instillare la passione per lo sport nei giovani atleti. La festa, estremamente riuscita e partecipata, ha registrato un’elevata affluenza, tanto che gli organizzatori hanno dovuto suddividerla in due fasce orarie per consentire a tutti, atleti e loro parenti, di partecipare e condividere momenti di gioia e festa.