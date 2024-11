Jack Sintini a Mantignana per coinvolgere i ragazzi delle societa’ sportive

C’è chi dice che quando si creano occasioni di socialità e condivisione, l’Umanità ringrazia. E’ quanto accadrà venerdì 15 novembre nella sede della Proloco di Mantignana, in via Buonarroti n. 29, dove l’associazione Giacomo Sintini in collaborazione con l’ARCS di Mantignana ha organizzato un incontro – patrocinato dal Comune di Corciano – con i ragazzi delle società sportive e quanti vorranno interfacciarsi con aspetti, spesso taciuti, della vita. Ex giocatore di pallavolo, Jack Sintini racconterà la sua storia, passata attraverso la malattia, fortunatamente vinta, e per questo divenuta patrimonio da condividere. Da questo viaggio personale ha preso le mosse l’omonima associazione che, con le sue iniziative, contribuisce a sostenere quanti, invece, stanno ancora combattendo, per donare loro una speranza.

Anche la serata di Mantignana avrà uno sfondo benefico ed i proventi raccolti andranno a sostenere il progetto “Regala un sorriso” che ha come destinatari i bambin dell’oncoematologia pediatrica dell’ospedale Sanata Maria della Misericordia di Perugia. “Sarà una serata toccante – sottolineano dall’assessorato allo sport – una storia così intensamente vissuta riesce a comunicare valori alti che mai come in questo momento possono essere utili per i giovani e gli adolescenti, troppo spesso in balia di messaggi tanto contrastanti da far perdere loro di vista le vere priorità. Tra queste, la condivisione, l’immedesimazione, il coraggio, la franchezza, il non piangersi addosso, la fiducia nel prossimo, che possono aiutare a riflettere, senza filtri e con coraggio, per annientare la paura di un presente non sempre facile, ma sempre e comunque da vivere. Ovviamente, oltre ai ragazzi, aspettiamo anche i genitori e quanti della comunità vorranno vivere una serata ad alo tasso di emozione”.