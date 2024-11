McDonald’s premia un dipendente del ristorante di Corciano con una borsa di studio

Nell’ambito del progetto ‘Archways to opportunity’, pensato per incentivare la crescita formativa e professionale dei dipendenti –Duemila euro per Alessandra Gatti, ventiduenne al quarto anno di Giurisprudenza

A Perugia, McDonald’s ha conferito una borsa di studio del valore di duemila euro a una dipendente del ristorante di Corciano per supportare il suo percorso universitario. Questo riconoscimento è parte del programma Archways to Opportunity, l’iniziativa di McDonald’s pensata per incentivare la crescita formativa e professionale dei suoi dipendenti.

Alessandra Gatti lavora presso il ristorante di Corciano da un anno e mezzo, ha 22 anni e frequenta il quarto anno di Giurisprudenza con determinazione e passione, caratteristiche che riporta ogni giorno anche nel suo lavoro. Questa studentessa è una dei cento giovani premiati in tutta Italia, selezionati per merito e per la costanza nel raggiungere traguardi universitari, dimostrati attraverso la media dei voti e l’impegno nello studio.

Dal 2020, il progetto Archways to opportunity ha distribuito oltre 500 borse di studio in Italia, per un investimento, nel solo 2024, pari a duecento mila euro. Questa iniziativa si integra con il più ampio impegno di McDonald’s a favore della formazione continua dei propri dipendenti: ogni anno l’azienda fornisce oltre un milione di ore di formazione per sostenere lo sviluppo delle loro competenze, creando opportunità sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

McDonald’s supporta concretamente i suoi trentacinque mila dipendenti in Italia, distribuiti in oltre 720 ristoranti. Come punto di ingresso al mercato del lavoro, rappresenta un’opportunità importante per i giovani, di cui il 55% ha meno di 30 anni e il 32% è ancora studente. Inoltre, il 92% dei dipendenti ha un contratto stabile di apprendistato o a tempo indeterminato.

Nota McDonald’s Italia:

In Italia da 38 anni, McDonald’s conta oggi più di 720 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 35 mila persone impiegate che servono ogni giorno 1,2 milioni di clienti. I ristoranti McDonald’s italiani sono gestiti per il 90% secondo la formula del franchising grazie agli oltre 160 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio. Anche per quanto riguarda i fornitori, McDonald’s conferma la volontà di essere un marchio ‘locale’. Ad oggi la maggior parte dei fornitori infatti sono italiani. Nel mondo McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 38 mila ristoranti.