Ultima fase di lavori sul Raccordo Perugia-Bettolle: si prevede traffico intenso

A partire dalle 16:00 di oggi, venerdì 8 novembre, e fino alle prime ore di lunedì 11 novembre, il traffico sul raccordo autostradale Perugia-Bettolle potrà subire disagi a causa dell’ultima fase dei lavori di realizzazione dell’asfalto drenante, che interesseranno il tratto tra Madonna Alta e Corciano, in direzione Bettolle.

L’intervento, che si inserisce nel più ampio progetto di ANAS per la riqualificazione della viabilità, comporterà importanti restrizioni alla circolazione. Durante questo periodo, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia su una sola carreggiata, con conseguenti rallentamenti. Inoltre, saranno chiusi temporaneamente gli svincoli di Ferro di Cavallo e Olmo, in direzione Bettolle/Firenze, fino alle 8:00 di domenica 10 novembre. Gli automobilisti diretti verso queste località dovranno fare affidamento sugli svincoli di Madonna Alta e Corciano.

Dalle 8:00 di domenica 10 novembre, la situazione migliorerà parzialmente, con la riapertura dello svincolo di Ferro di Cavallo, mentre i lavori proseguiranno fino al termine previsto per le 6:00 di lunedì 11 novembre. Questi lavori, che riguardano la posa dell’asfalto drenante, hanno l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e il drenaggio delle acque piovane lungo il tratto stradale, riducendo il rischio di allagamenti e migliorando il comfort di guida. Già completati sulla carreggiata in direzione Ponte San Giovanni, gli interventi sono stati pianificati in modo da minimizzare i disagi per gli automobilisti, ma è previsto un inevitabile aumento del traffico, soprattutto durante le ore di punta.

Per chi è diretto in direzione Bettolle o Firenze, la raccomandazione di Anas è di prestare attenzione alla segnaletica e, se possibile, pianificare viaggi alternativi per evitare il congestionamento.