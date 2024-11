Torna la Straquasar: domenica la gara podistica fra Ellera e Solomeo

Domenica si terrà la Straquasar, gara podistica nel territorio di Corciano con partenza e arrivo al Quasar Village. Questa edizione, in programma il 10 novembre, presenterà un percorso rinnovato rispetto agli anni precedenti. La gara attraverserà la parte bassa di Solomeo, evitando il centro storico a causa di un’altra manifestazione in corso, per un totale di circa 10,5 chilometri.

Giunta alla sua settima edizione, la competizione prenderà il via alle ore 10 dal Quasar Village, dove quest’anno si aggiunge la novità della Country Walk (8 km), una camminata autogestita che seguirà parzialmente il percorso competitivo e attraverserà le campagne circostanti. Sarà inoltre possibile partecipare alla tradizionale passeggiata (3,5 km) aperta alle scuole.

Gli organizzatori hanno scelto di proporre un nuovo tracciato, pensato per essere più agevole e caratteristico, mantenendo un forte legame con il territorio naturale. Il percorso si snoderà infatti attraverso le campagne, in un’area interdetta al traffico automobilistico.

La Straquasar è organizzata dal Quasar Village insieme alle società L’Unatici Ellera Corciano, presieduta da Anna Maria Falchetti, e CDP Atletica Perugia (Circolo Dipendenti Perugina), con il fondamentale supporto di Archi’s Comunicazione. Obiettivo comune è offrire una giornata dedicata alla corsa e allo sport sul territorio. L’evento si svolgerà sotto l’egida della Fidal Umbria e dell’Endas, con il supporto dell’associazione L’Unanuova, dell’Amministrazione Comunale locale e della Protezione Civile, per garantire la massima sicurezza lungo il percorso.

La gara è aperta ad atleti tesserati Fidal, Runcard ed Enti di Promozione Sportiva (riconosciuti dal CONI), o a chi possiede una certificazione medica agonistica valida, tesserandosi con una delle società organizzatrici. Le preiscrizioni sono in corso su www.icron.it; per informazioni si può contattare il numero 360343785.

A tutti i partecipanti verrà assegnato un pacco gara, e saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne assoluti, oltre ai primi cinque classificati delle 13 categorie (due in più rispetto agli anni precedenti) con Gift Card da spendere nelle attività del Quasar Village che hanno aderito all’iniziativa. Previsti premi anche per le prime tre società partecipanti, che riceveranno un rimborso delle iscrizioni in base agli atleti arrivati.

Verrà inoltre conferito il premio alla memoria di Eros Bastianini, che partecipò alle prime cinque edizioni della competizione. Questo riconoscimento, intitolato a Bastianini in collaborazione con Euronics, sarà destinato ai “senatori” della Straquasar, ovvero a coloro che hanno partecipato a tutte le edizioni.