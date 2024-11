Ellera, partiti i lavori per la sostituzione della rete elettrica

Enel ha avviato la seconda fase delle attività previste dal piano di ammodernamento della rete elettrica di Corciano. L’intervento si sta concludendo nella frazione di San Mariano, iniziato a Maggio del 2024 e contemporaneamente sono partiti i lavori di scavo ad Ellera, in via della Cooperazione. I lavori riguarderanno la realizzazione delle opere civili necessarie alla posa del nuovo cavo interrato che prevede la sostituzione dell’esistente elettrodotto MT a 20kV.

Queste le vie interessate dai lavori che collegano i vari punti da dove viene erogata la corrente elettrica in tutta la frazione di Chiugiana/Ellera: via della Cooperazione, via Lenin, via della Rivoluzione, via Di Vittorio, via Rosselli, via Cervi, via Buitoni e via Gramsci.

Le attività specialistiche di posa e di giunzione dei nuovi cavi, che Enel prevede di completare entro tre mesi con pausa nelle festività natalizie, una volta terminate, sarà garantita maggiore qualità del servizio di trasmissione dell’energia grazie anche all’utilizzo di cavi di ultima generazione con tecnologia più efficiente e sostenibile e che richiede minore manutenzione evitando gli oramai consueti “sbalzi di tensione” particolarmente ricorrenti soprattutto nei mesi estivi.